El truco de Jordi Cruz para descontaminar nuestras frutas y verduras frescas de forma correcta

Este pasado verano, un peligroso brote de ciclosporiasis, infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, provocó dos víctimas mortales en Estados Unidos, donde tuvieron que ser hospitalizadas casi 600 personas. El número total de casos, según la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE UU (FDA), rozó los 13.000 al final del episodio.

La investigación de las autoridades sanitarias vinculó el brote con lechugas iceberg cultivadas en el centro de México por la filial en este país de la empresa estadounidense Taylor Farms, que atribuyó la contaminación detectada en las hortalizas a un productor independiente que ya ha sido expulsado de su programa de proveedores.

Aunque los productos que contenían las lechugas contaminadas fueron retirados rápidamente del mercado, la FDA recomendó a los consumidores que pudieran haberlos adquirido, limpiar y desinfectar cuidadosamente todas las superficies y recipientes que hubieran entrado en contacto con ellos.

Frutas y verduras

El aviso del organismo norteamericano evidencia lo importante que es prestar atención a la higiene de los alimentos que consumimos a diario, especialmente en el caso de las frutas y verduras que solemos ingerir crudas.

Sin embargo, conviene aclarar que el lavado no elimina todos los riesgos, especialmente cuando la contaminación se produce durante el cultivo o el procesamiento y los agentes patógenos o determinadas sustancias contaminantes quedan adheridos a los alimentos o penetran en sus tejidos, dificultando su eliminación.

Aun así, una limpieza adecuada sigue siendo una medida preventiva importante, ya que permite retirar restos de tierra, suciedad y parte de los microorganismos y sustancias químicas potencialmente perjudiciales que pueden acumularse en los alimentos.

Limpiafood

Llegados a este punto, la pregunta que muchas personas se hacen es si basta con utilizar únicamente el agua del grifo para limpiar correctamente frutas y verduras o si es necesario añadir algún producto que ayude a reforzar la limpieza y eliminar posibles agentes contaminantes.

Lo cierto es que el agua corriente ayuda a retirar buena parte de la suciedad superficial, pero no garantiza la eliminación de todos los microorganismos que pueden contaminar los alimentos. Por eso, algunas propuestas plantean combinarla con otros ingredientes de acción antimicrobiana.

Este es el caso del chef Jordi Cruz, conocido popularmente por ser uno de los presentadores del popular programa de televisión MasterChef, que recientemente ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que aconseja un remedio casero de elaboración propia, al que denomina Limpiafood, y que asegura que resulta efectivo contra virus y bacterias.

Ingredientes

La receta que propone el cocinero combina tres ingredientes muy fáciles de encontrar. Para prepararla, se necesitan 700 mililitros de agua, 250 mililitros de vinagre blanco o de manzana y dos gramos de ácido cítrico, que, según Cruz, es fácil de encontrar, no se estropea y además tiene más efecto. Pero, en caso de que lo prefiramos, este último ingrediente puede ser sustituido por 50 mililitros de zumo de limón.

«El ácido acético del vinagre desnaturaliza bacterias y virus, rompe membranas celulares, inactiva parásitos y tiene eficacia demostrada contra E. coli, salmonela y listeria», explica el presentador.

Potenciador

Por su parte, el ácido cítrico contribuye a reducir el pH de la mezcla, lo cual potencia la acción del vinagre. Además, puede ayudar a debilitar los llamados biofilms o biopelículas, unas estructuras formadas por comunidades de microorganismos que se adhieren a las superficies y quedan protegidas por una capa que ellas mismas generan. Esta envoltura puede dificultar su eliminación mediante los procedimientos de limpieza convencionales.

Cruz considera que esta combinación de ingredientes presentes en el Limpiafood resulta efectiva debido a «una sinergia ácida real que multiplica la acción antimicrobiana con un pH más bajo y estabilidad química, a diferencia de mezclas que llevan agua oxigenada y bicarbonato», destaca. «Y lo más importante: no afecta a la textura», añade el chef.

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Elaboración

Para elaborar el Limpiafood debemos mezclar primero el agua con el vinagre y añadir después el ácido cítrico o el zumo de limón. Hay que remover bien hasta conseguir que todos los ingredientes queden integrados.

Antes de rociar los alimentos con la mezcla empleando un pulverizador, conviene retirar las hojas deterioradas y eliminar los restos de tierra y otras impurezas visibles. En el caso de las verduras de hoja, como las lechugas, es recomendable separar las hojas para facilitar su limpieza.

Pulverizar y aclarar

Tras pulverizar los alimentos con el Limpiafood, se deja actuar el producto entre cinco y diez minutos y después se aclaran las frutas y verduras con agua, frotando suavemente su superficie cuando sea necesario. Para las verduras de hoja, es importante aclarar cada una de ellas con cuidado.

Por último, el presentador de televisión recomienda secar bien las hojas con papel de cocina o una centrifugadora de ensaladas. Después, deben guardarse en un recipiente limpio dentro de la nevera para conservar su frescura durante más tiempo.

Cruz reconoce que también existe la posibilidad de recurrir a un limpiador comercial convencional. «Lo elimina todo, pero tiene cloro y cosas que no te interesan. Este producto es fácil de hacer y es bueno para ti y los tuyos», asegura el chef en referencia a su propuesta casera.