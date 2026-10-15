Albóndigas de pollo con queso cottage: la receta viral inspirada en Hailey Bieber

Las tendencias de cocina en redes sociales suelen oscilar entre recetas gastronómicas insostenibles y hallazgos auténticos que terminan quedándose en la libreta de recetas de casa. El fenómeno surgido a raíz de las rutinas de alimentación de celebridades como Hailey Bieber, muy centradas en maximizar la ingesta de proteína sin recargar las digestiones, ha devuelto al queso cottage un protagonismo inesperado. Y la verdad es que funciona. En esta receta, mezclar carne picada de pollo con queso cottage no responde a un postureo estético: el queso aporta la humedad justa que a la pechuga de pollo siempre le falta, logrando unas albóndigas tiernas, jugosas y nada pesadas.

Al hornearse o pasarse por la sartén, los grumos del cottage se funden e integran en la masa sin dejar un sabor lácteo dominante, sirviendo además como un aglutinante natural que permite prescindir del exceso de pan rallado o harinas.

Ingredientes

500 g de pechuga o contramuslo de pollo picado (preferiblemente picado en el momento)

150 g de queso cottage (bien escurrido)

1 huevo mediano (talla M)

40 g de queso parmesano o manchego curado rallado fino

1 diente de ajo pelado y picado muy fino (o media cucharadita de ajo en polvo)

1/2 cucharadita de cebolla en polvo

Un puñadito de perejil fresco o albahaca picada

Sal fina y pimienta negra recién molida al gusto

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra para dorar

Cómo hacer albóndigas de pollo con queso cottage paso a paso

Si el queso cottage viene con mucho suero en la tarrina, déjalo reposar un par de minutos sobre un colador fino. Un exceso de agua aflojaría demasiado la masa. En un bol amplio, junta la carne picada de pollo, el queso cottage escurrido, el huevo, el parmesano rallado, el ajo, la cebolla en polvo, las hierbas frescas, la sal y la pimienta. Con la ayuda de un tenedor o con las manos bien limpias, integra todo hasta obtener una mezcla uniforme. No trabajes la carne en exceso para no apelmazarla; busca simplemente que los ingredientes queden distribuidos. Con las manos ligeramente humedecidas en agua o pinceladas con unas gotas de aceite, ve tomando porciones del tamaño de una nuez y forma bolitas compactas. Calienta una sartén amplia con una cucharada de aceite de oliva a fuego medio. Añade las albóndigas y dóralas durante unos 10-12 minutos, girándolas con cuidado para que se hagan por todos lados. Si prefieres evitar la sartén, colócalas en una bandeja con papel vegetal y hornéalas a 200 °C durante 18-20 minutos. Retira del fuego y déjalas reposar un par de minutos en el plato para que los jugos internos se asienten antes de probarlas.

Trucos para que salga perfecto

El pollo picado, especialmente si se trata solo de pechuga, tiende a ser una carne bastante pegajosa al manipularla. El truco infalible para formar las albóndigas sin terminar con los dedos empanados de carne es mojarse las manos con agua fría entre bola y bola.

Si notas que la masa ha quedado demasiado blanda porque el huevo era muy grande o el queso tenía humedad, no te apures añadiendo harina a lo loco. Basta con dejar el bol en la nevera durante 20 minutos; el frío asentará las grasas y la proteína, facilitando enormemente el boleado.

Variantes de la receta

Con toque de espinacas: Agrega un puñado de espinacas frescas picadas muy finas a la masa para sumar fibra y un contraste de color estupendo. Versión al curry: Añade media cucharadita de curry suave en polvo y un toque de jengibre rallado a la mezcla base.

Con qué acompañar las albóndigas de pollo con queso cottage

Su sabor neutro y sabroso permite combinarlas tanto con salsas ligeras como con guarniciones de verduras o cereales, arroz integral, quinoa, etc.

Cómo conservar estas albóndigas

Aguantan de maravilla en la nevera. Guárdalas en un recipiente hermético y se mantendrán jugosas hasta 4 días. También se pueden congelar perfectamente, ya sea en crudo (bien separadas en una bandeja antes de embolsar) o una vez cocinadas.

Información nutricional

El total de la receta ronda las 820 calorías.

Para una ración individual (unas 3-4 albóndigas), los valores aproximados son:

Calorías por porción: ~205 kcal

Proteínas: 28 g por porción

Ficha de la receta

Tiempo de preparación: 15 minutos (más 20 minutos de cocción)

Porciones: 3-4 porciones (unas 12-15 albóndigas)

Tipo de cocina: Saludable / Fitness