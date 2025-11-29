¿De quién es RTVE? ¡Pues eso!

No voy a entrar en argumentos ad hominem respecto a sagas familiares completas que llevan lustros pastando en Prado del Rey o el Pirulí, violentando en determinados casos la igualdad de acceso a un grupo empresarial de titularidad pública. Dejo esa tarea a los que cobran teóricamente por hacer dicho trabajo (comité de empresa, consejo de informativos, sindicatos, etc.) y no lo hacen. Quizá porque prefieren aplicar el viejo dicho «hoy por ti, mañana por mí». Esto es justamente lo que sucede en una empresa que provoca escándalo a diario.

Lo que sí conozco, por haberlo padecido, es de quién controla y manda en esa casa. Saben que tienen el control de RTVE, desde las radios en Prado del Rey a los distintos canales televisivos, y se aprestan a mantener el poder por lo que pudiera venir. Nada mejor que contar con personas de su confianza; si son familiares o allegados, mejor. Cuentan con la ventaja de que, con el PP en el gobierno, con probabilidades no les moverán de sus poltronas. Tal y como hizo el sanchismo de Radiotelevisión Española (en cuanto se encaramó al poder tras la moción de censura), procedieron manu militari a fusilar profesionalmente a casi 200 periodistas que tenían apuntados los Fortes & conmilitones que dominaba no sé qué Comité (como si eso fuera un gulag). Si, Fortes, como mentor intelectual de la purga entre los que figuré y nos arruinó la vida profesional. Ahora va llorando insultante por todas las esquinas a los que ponen en almoneda su plúmbea y permanente presencia televisiva que desea extender a su heredero. El que fue a cadenas privadas a denunciar a sus compañeros cuando había sido apartado de chupar cámara… ¡Es acongojante!

Sí, amigos, no se extrañen. RTVE es de Sánchez y sus cuates. No den más vueltas a este quilombo. Incluso, se permiten el lujo de contratar a productoras cuyos propietarios son de marcado giro a la derecha religiosa y social, con tintes navarros, como coartadas y tras pasar por la amistad del presidente José Pablo López con su antiguo amigo Gerardo Iracheta. Tengo para mí que la indignación de muchos dirigentes del PP que se han enterado ahora de la connivencia del partido con la gente de LA COMETA, incluso pagando las facturas que les giran por paqueiradas so pretexto de Sigma Dos, quedará en nada por cuanto Rosa Díaz presume de influencia en Génova 13.

Si continúan de esa guisa, lo de La Cometa no deja de ser un signo menor de lo que realmente ocurre, el jefe del PP durará menos en el poder (en el supuesto de llegar) que Mariano Rajoy. Y, sobre todo, RTVE continuaría en manos del sanchismo o de sus herederos. En eso están.

PD. El análisis político estrictu sensu sobre las cosas que acaecen en RTVE lo describió esta semana en sede parlamentaria de forma magistral Cayetana Alvarez de Toledo: «Una afrenta a la inteligencia y a la convivencia…».