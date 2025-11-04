¿Dirá Sánchez que la relación del ministro Torres con la trama era «anecdótica»?

El informe de la UCO sobre Ángel Víctor Torres, del que conocemos sólo una parte, viene a confirmar las sospechas del que hoy ministro de Política Territorial y Memoria Democrática mantuvo con la trama Koldo un grado de fluidez -digamos colegueo- impropio de alguien que en ese momento ostentaba el cargo de presidente de Canarias. A falta de conocer la integridad del documento de la Guardia Civil parece evidente que la conexión entre Koldo García y Torres era plena y que el grado de implicación del hoy ministro a la hora de satisfacer las demandas de la trama altísimo, hasta el punto de que Torres pasó por alto el hecho de que el precio del material sanitario que compró estaba fuera de mercado, como alertaron los funcionarios del Gobierno canario, y se embarcó en una estrategia de colaboración decidida con los hoy procesados por pertenencia a organización criminal.

Y es que Ángel Víctor Torres intercedía personalmente para agilizar pagos millonarios a la empresa Soluciones de Gestión, investigada por un entramado de corrupción en contratos de material sanitario. Y es que en lugar de dejar que corrieran los trámites administrativos ordinarios, Torres escribió a Koldo García: «Sé que me llamaste hoy. Esta noche te llamo. Tranquilo que estoy con la responsable de Recursos Económicos de Sanidad». Y tres días después insistió: «Te va a llamar Antonio Olivera (viceconsejero de Presidencia del Gobierno) porque estoy encima de tu pago. Ya está validado el material».

El informe de la UCO concluye que los contratos investigados ascienden a 12,3 millones de euros en mascarillas, una operación pactada antes de cualquier trámite formal. Un día antes de la adjudicación oficial del contrato, Olivera fijaba directamente con Koldo García el número de mascarillas, lo que pone de manifiesto que el contrato fue un fraude. Otro mensaje revelador es el que Torres escribió a Koldo en julio de 2020: «Estoy en Madrid. Cerca del Congreso, Reunido en Casa Canarias. Tengo cena con Ábalos pero no viene Francina. Te tengo que ver para tema facturas». ¿El presidente socialista de Canarias reuniéndose con Koldo García para hablar de facturas? Verde y con asas.