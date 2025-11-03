El informe de Torres vincula a Armengol con la trama: «Tengo cena con Ábalos pero no viene Francina»

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el caso mascarillas -al que ha accedido OKDIARIO- que implica al ex presidente de Canarias y hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, también señala a la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, entonces jefa del Gobierno de Baleares.

Los investigadores hacen referencia a un mensaje que mandó el 15 de julio de 2020 el propio Torres a Koldo García, ex asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, para «decirle que está en Madrid y que tiene prevista una cena con Ábalos, añadiendo que le tiene que ver para tratar un tema de facturas», relata la UCO.

«Hola. Estoy en Madrid. Cerca del Congreso. Reunido en Casa Canarias. Tengo cena con Ábalos, pero no viene Francina. Te tengo que ver para tema facturas», escribió Torres a Koldo, a lo que éste respondió: «Pues ya me dices».

Al mismo tiempo, indica la UCO, la subdelegada del Gobierno en Canarias se pone en contacto con Koldo para confirmar la cena a la que acudirían José Luis Ábalos y Ángel Víctor Torres, a lo que el asesor contestó afirmativamente.

Si bien del informe y de estas conversaciones intervenidas, se desprende que Francina Armengol no acudió a esa cena, estos mensajes sí que la sitúan en el círculo de actividad de la trama, a la espera de conocerse la investigación que la Guardia Civil tiene pendiente de remitir al juez sobre la figura de la ex jefa del Gobierno balear y hoy tercera autoridad del Estado.

De hecho, en este informe también aparecen varias alusiones a Baleares con relación a la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, y la mediación del empresario Víctor de Aldama.

Contratos de Canarias y Baleares

Por ejemplo, el 4 de mayo de 2020 día es Víctor de Aldama quien contacta con Íñigo Rotaeche, responsable de Soluciones de Gestión, preguntando «¿Algo de Canarias?», a lo que le éste le responde: «Sin novedad», y añade que ha contactado con Baleares para el pago de una factura.

En este intercambio de mensajes, Rotaeche dice a Aldama: «Luego contacto con Baleares para que me confirme si la factura que el conformo (sic) el pago está ya pagada».

Francina Armengol, presidenta del Congreso. (Foto: EP)

Horas más tarde, el primero se vuelve a poner en contacto con Rotaeche para darle «una serie de instrucciones, aflorando con

ello el control que Aldama tiene sobre las operaciones de Soluciones de Gestión», remarca la Guardia Civil.

En otro pasaje del informe, los investigadores subrayan que «a través de esta serie de conversaciones, se podría inferir, por un

lado, que es Víctor de Aldama quien da las instrucciones a Iñigo (Rotaeche) en lo concerniente a los contratos de Soluciones de Gestión tanto con Canarias como con Baleares, y, por otro lado, que, para dinamizar estas operaciones, Aldama estaría hablando con Koldo, al que se refiere como ‘el chiquitín’», destaca la UCO.

3,7 millones de euros

En concreto, el Ejecutivo de Armengol pagó de golpe a Soluciones de Gestión SL –empresa de Víctor de Aldama– 3,7 millones sin contrato formalizado por 1,4 millones de mascarillas. El material fue declarado fraudulento ya en junio de 2020. A pesar de conocer la invalidez, el Ejecutivo balear tardó tres años en reclamar el dinero, iniciando las gestiones en julio de 2023, justo antes de las elecciones que perdió frente al PP de Marga Prohens.

Asimismo, OKDIARIO publicó recientemente que en el informe de la UCO todavía pendiente sobre Armengol se analiza tanto la compra del Gobierno balear de 1,4 millones de mascarillas defectuosas por 3,7 millones de euros como la recomendación del material de Soluciones de Gestión que esta dirigente socialista haría hecho a empresarios próximos de las islas.