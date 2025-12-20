Cloacas PSOE: Ponga una Paqui en su vida

Mientras la RTVE del escuálido democrático José Pablo López sigue esparciendo bulos e impidiendo la libre concurrencia imprescindible en un sistema abierto, seguimos sin conocer los números que sus amigos de las productoras (entre ellas LA COMETA de su amigo Gerardo Iracheta, etc.) facturan al erario público.

El hecho cierto es que la inmensa podredumbre que emana de las cloacas socialistas y gubernamentales no puede ser conocida por la empresa pública, teóricamente dirigida por López, sino a través de las investigaciones de los grandes profesionales libres e independientes que suelen ser asaeteados desde la radiotelevisión estatal pública. ¡Vivir para ver tras medio siglo de democracia! Soy de los convencidos de que, más pronto que tarde, tendrán que pagar por ello en instancias más decisivas que las que emanan de la opinión pública.

Podredumbre que sale a borbotones de la deposición de Santos Cerdán en el Senado, donde María Caballero no le dio respiro. Un Cerdán desconocido por su virulenta agresividad, apuntando directamente contra su compañero y ex subordinado Alfonso Gil.

Especialmente, cuando el nombre de su mujer Paqui salió a colación, una esposa a la que resultó muy rentable el poder político de su marido, otrora utilizado por Sánchez para perpetrar todo tipo de desmanes.

En resumen, la corrupción socialista generalizada, los comportamientos personales también generalizados en temas de acoso sexual, los disparates y abusos de poder sanchista ofrecen un panorama desolador de una gran nación como España que ha entregado la misma al albur de secesionistas junto a una patulea ultraizquierdista que está fracasando en todo el mundo.

La llamada al pueblo español para que dictamine en las urnas lo que piensa de todo esto es más que urgente.