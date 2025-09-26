K-Expo Spain 2025: música, gastronomía y negocios coreanos en Madrid

Del 28 al 30 de septiembre de 2025, Madrid acoge la K-Expo Spain 2025, el evento más importante dedicado a la industria coreana y a la cultura que se organiza en España. El lema es “All about K-style”, y la programación combinará encuentros profesionales y actividades culturales, situando a la capital como puente estratégico entre Corea, Europa e Iberoamérica.

El encuentro tendrá dos escenarios principales: el Círculo de Bellas Artes, transformado en un escaparate de creatividad coreana, y el Hotel Riu Plaza España, que albergará las sesiones profesionales con la participación de más de 60 compañías procedentes de Corea.

Una plataforma para el K-content

El área empresarial de la K-Expo se desarrollará los días 29 y 30 de septiembre en el Hotel Riu Plaza España. Allí se darán cita más de 60 empresas coreanas de sectores como la animación, los webtoons, la cosmética y la alimentación. El objetivo es establecer alianzas con distribuidores y compradores internacionales procedentes de países como Polonia, Estonia o Emiratos Árabes Unidos.

Entre los nombres destacados figuran The Pinkfong Company, creadora de contenidos infantiles virales; la cadena MBC; la reconocida maquilladora Jung Saem Mool; y marcas de cosmética como TIRTIR y Lalarecipe. La gastronomía también tendrá un papel protagonista con productores de K-Food, especializados en mariscos y alimentos procesados, que buscan abrirse paso en nuevos mercados europeos y latinoamericanos.

El magnetismo de los K-Dramas

La música será uno de los platos fuertes del programa cultural. El domingo 28 de septiembre se celebrará el K-OST Concert en el Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes. Sobre el escenario se reunirán artistas como Ben, Isaac Hong y Choi Yu Ree, junto a la cantante española Lara Benito, que interpretarán en directo algunas de las bandas sonoras más emblemáticas de los K-Dramas.

Entre los temas que sonarán destaca la popular “When Life Gives You Tangerines”, que ha acompañado a uno de los dramas coreanos más vistos en todo el mundo. El concierto busca ofrecer al público una experiencia inmersiva que traslade al directo la emoción de las series.

El Círculo de Bellas Artes, epicentro cultural

Durante tres días, el Círculo de Bellas Artes se convertirá en un gran escaparate de la cultura coreana, con cinco plantas dedicadas a distintas manifestaciones del K-Content. La segunda planta estará ocupada por el espacio K-Comic, donde se podrán descubrir las últimas tendencias en webtoons, y por una recreación de un auténtico PC bang coreano en la zona de videojuegos.

El Teatro Fernando de Rojas acogerá además proyecciones inmersivas, espectáculos de media art, actuaciones de jazz y animación, junto al esperado concierto de bandas sonoras. En la cuarta planta, los visitantes encontrarán el área de K-Beauty y K-Food, con demostraciones de maquillaje y gastronomía en vivo, que incluirán cooking shows del chef Park Joon Woo junto al presentador Víctor Sandoval.

La programación se va a completar con la K-Style Party, una fiesta que celebra el estilo de vida coreano así como actividades de danza que están apoyadas con sistemas de inteligencia artificial. La quinta planta, por su parte, se orientará a la innovación y la tecnología con instalaciones interactivas.

Un evento con proyección internacional

La K-Expo Spain 2025 es una iniciativa impulsada por el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de Corea y la Korea Creative Content Agency (KOCCA). Tras su paso por países como Canadá, el encuentro llega a Madrid con la ambición de consolidar a España como un hub estratégico del K-content en Europa y Latinoamérica.

El carácter gratuito de la programación y la variedad de propuestas hacen prever una asistencia superior a las 25.000 personas durante todo el fin de semana.

Información práctica del evento

Fechas del evento : del 28 al 30 de septiembre de 2025.

: del 28 al 30 de septiembre de 2025. Horarios del evento : de 13:00 a 21:00 horas.

: de 13:00 a 21:00 horas. Sedes del evento : Círculo de Bellas Artes y Hotel Riu Plaza España.

: Círculo de Bellas Artes y Hotel Riu Plaza España. Entrada del evento : gratuita hasta completar aforo

: gratuita hasta completar aforo El evento está organizado por : Ministry of Culture, Sports, and Tourism of the Republic of Korea y Korea Creative Content Agency (KOCCA)

: Ministry of Culture, Sports, and Tourism of the Republic of Korea y Korea Creative Content Agency (KOCCA) Colaboran en el evento: Ministry of Agriculture, Ministry of Oceans and Fisheries, Ministry of Health and Welfare, National Museum Foundation of Korea, Korea Tourism Organization, Agro-Fisheries & Food Trade Corporation y Korea Cosmetic Industry Institute

La K-Expo Spain 2025 promete ser este año un acontecimiento cultural de referencia en la capital, en el que convergen gastronomía, música, negocios y arte. Un puente entre España y Corea que invita a descubrir el país asiático de lo más contemporáneo en el centro de Madrid.