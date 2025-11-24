Un joven cetrero pone el grito en el cielo por lo que han hecho unos cazadores: «No pararé hasta que se solucione»

La caza es uno de esos temas que siempre encienden la conversación. A diferencia de lo que algunos creen, no es llegar a un coto, apretar un gatillo para matar a un ave y seguir con el día. Hay permisos, normas, límites… y entre esos límites hay uno que cualquier cazador conoce bien: el azor no se puede cazar.

Sin embargo, lo ocurrido en una jornada de cetrería en Ciudad Real recuerda que, por muchas reglas que haya, a veces suceden accidentes. Y así es como un cazador francés, de unos 70 años, terminó matando un azor en pleno lance.

Un cazador francés mata a un azor en pleno lance en Ciudad Real

El vídeo de la conversación después de este accidente lo ha compartido Ricardo, conocido en TikTok como @Naturalezaragon, donde ya supera los 4 mil seguidores.

Ricardo cuenta que el 9 de noviembre estaban cazando cuando un grupo cercano, armados con escopeta, entró en la misma zona y coincidieron con el lance del azor. El ave no era una cualquiera, sino que había ganado varios campeonatos nacionales.

Pablo, el dueño del ave rapaz, relata en el vídeo: «Estábamos cazando en esta zona, que hay bastante perdiz. El pájaro ha encerrado una perdiz y yo la seguía con el GPS. Hemos escuchado un tiro, pero como había más cazadores, he pensado: ‘uno más’.»

Pero al acercarse al pájaro, vio que le habían pegado un tiro. Se nota que fue a muy poca distancia y le había volado literalmente el ala. Pablo venía de Mallorca a disfrutar un lance y se encuentra con que matan a su compañero de caza.

En el mismo vídeo aparece el cazador que apretó el gatillo. El francés, de unos 70 años, insiste en que fue un accidente, que escuchó ruido, que dos perdices le pasaron por encima y que disparó hacia arriba y después vio «todo blanco». La mujer que lo acompaña, y que suele traer a varios cazadores franceses a la zona, defiende que no lo vio nadie, y que el seguro se ocupará.

El ambiente se calienta cuando ella deja claro que no quiere que la graben e intenta cerrar la discusión con un «ya está». El francés añade que es cazador desde los 18 años y que jamás mataría un ave así.

No obstante, el daño está hecho y la Asociación Española de Cetrería ya ha anunciado que se presentará como acusación particular.

Los comentarios del vídeo van acorde con la gravedad del caso:

«Accidente nada. Nada de nada.»

«¿Y ahora qué consecuencias va a tener eso? Ese azor no tiene precio.»

«Directos a la cárcel.»

Por qué no se puede cazar el azor en España

El azor común, Accipiter gentilis, está protegido en todo el país. Su caza está prohibida y abatir uno es un delito. Sólo se pueden usar ejemplares criados en cautividad para cetrería. En comunidades como Castilla-La Mancha figura incluso como especie «Vulnerable», lo que endurece todavía más la protección. El azor sufre por la pérdida de bosques, por la persecución directa, por el expolio de nidos y por los tendidos eléctricos.

Qué pasa si un cazador mata un azor por accidente

El cazador debe asegurarse de lo que dispara; si se equivoca, debe avisar al SEPRONA de inmediato. Esa colaboración marca la diferencia entre una sanción y un proceso penal serio.

Abatir un azor puede llevar a multas de miles de euros, retirada de licencia, pérdida del permiso de armas e incluso penas de cárcel. Y si se intenta ocultar, peor. La ocultación convierte un error en un delito.

En este caso, el asunto ya está en manos de la Guardia Civil. Y el joven cetrero lo deja claro en el cierre del vídeo: «No voy a parar hasta que se solucione.»