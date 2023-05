Almeida: «Hay que reformar la ley para poder ilegalizar a Bildu si lleva a terroristas en sus listas»

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid y candidato del PP a la reelección, aborda en esta entrevista una de las polémicas de la campaña electoral, la inclusión de 44 etarras en las listas de Bildu, socio de Pedro Sánchez. Siete de ellos, con delitos de sangre. Almeida apuesta por una reforma legal para que los terroristas no puedan concurrir a las elecciones.

PREGUNTA.- El otro día, Borja Sémper, portavoz de campaña del PP, dijo que no era partidario de pactar con Bildu pero que había que aceptar con «naturalidad democrática» su presencia en las instituciones, ¿usted acepta con «naturalidad democrática» que Bildu, es decir, ETA, esté en las instituciones?

RESPUESTA.- Entiendo lo que dice Borja Sémper, pero yo sustituiría naturalidad por resignación democrática de quienes defendemos la democracia y creemos en el Estado de Derecho. Mientras no concurran causas para la ilegalización, Bildu está en el juego político. Dicho lo cual, creo que hay que articular todos los mecanismos legales necesarios para que no se vuelva a producir algo como lo que sucedió estas elecciones. Y, en segundo lugar, todos deberían comprometerse a no pactar con Bildu, empezando por Sánchez.

P.- Sánchez ya se comprometió a no pactar con Bildu. Recuerde aquello de: «Con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo 20 veces».

R.- Ésa es la mejor prueba de que iba a pactar. Pero todos tenemos que aceptar a Bildu con resignación democrática mientras no se den las causas de ilegalización previstas en la Ley de Partidos. Lo que no puede ser es que Bildu tenga influencia en la política en España. Y eso depende de que los partidos no lleguemos a ningún acuerdo con ellos.

P.- Como jurista, ¿qué retoques haría en la ley?

R.- Hay dos cuestiones. Hay que tocar la Ley Electoral, porque actualmente no es causa de inelegibilidad ser un terrorista condenado, tenga o no delitos de sangre. Y eso hay que trasladarlo de forma más clara a la Ley de Partidos, que se aprobó cuando ETA estaba matando, y que preveía que no se pudieran llevar terroristas en las listas. Si hacemos esa combinación, se podría estudiar la ilegalización de Bildu si llevase terroristas en sus listas. Mientras no se produzca esa reforma, lo veo complicado.