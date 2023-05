Bildu, socio de Sánchez, aún mantiene en las listas a otros 7 etarras que fueron claves en asesinatos

Tanto EH Bildu como el PSOE de Pedro Sánchez han dado por zanjada la polémica por la inclusión en las listas abertzales de hasta siete terroristas de ETA condenados por asesinatos y otros 37 por pertenencia a la banda. La promesa de estos siete candidatos de que no asumirán el cargo si son elegidos, sin embargo, esconde el papel de otros siete miembros de ETA que no fueron directamente condenados por participar en asesinatos, pero cuya labor para la banda fue estrictamente necesaria para que los comandos culminaran sus atentados con éxito. Uno de ellos, además, fue autor de un ataque con ocho granadas contra una casa cuartel de la Guardia Civil de Llodio (Álava) que se saldó milagrosamente sin víctimas mortales.

Los siete candidatos que presuntamente han renunciado a asumir su cargo si son elegidos -aunque sí irán en las listas del 28M- anunciaron su decisión a través de una carta enviada a Gara. En la misiva criticaban que la mayoría de esos 44 candidatos señalados lo eran en base a que «fueron condenados bajo la estrategia de ‘todo es ETA’, que persiguió actividades estrictamente políticas». Lo mismo intentó defender Arnaldo Otegi en su comparecencia de este pasado martes, alegando los 37 restantes de esa lista, los que no han renunciado al no tener delitos de sangre, no tienen motivos para ser apartados de las listas.

Sin embargo, pese a que parte de esos 37 candidatos fueron condenados por su participación en movimientos ilegalizados que seguían a rajatabla los dictados de la cúpula de ETA, como Segi, Ekin o Gestoras Pro-Amnistía, en esas listas de Bildu hay al menos siete condenados a los que la justicia relacionó directamente con las actividades criminales y asesinatos de la banda. Personas sin las que su colaboración, ETA no habría podido o habría tenido más difícil matar a sus objetivos.

Koldo Elizetxea Imaz

Se presenta como número 10 en las listas para el Ayuntamiento de Fuenterrabía (Guipúzcoa). En el año 2000 fue condenado a cinco años de prisión por colaboración con ETA. Su papel como miembro no fichado fue determinante en las actividades del comando Araba entre 1995 y 1998, años en los que este grupo cometió multitud de atentados. Elizetxea era uno de los hombres responsables de las llamadas mugas, los pasos clandestinos que realizaban los etarras desde Francia a España a través de la frontera.

José Ángel Viguri

José Ángel Viguri Camino se presenta como suplente número 3 en la lista de EH Bildu en Ayala (Álava). Su paso por ETA, en la recta final de los años 80, no fue cuestión menor. En 1990 fue condenado a 14 años por colaborar en ETA, junto a su esposa, refugiando a pistoleros de la banda en su caserío. Entre ellos, el sanguinario jefe de ETA Kantauri. Un año más tarde, la justicia le condenó por su participación en un ataque con granadas contra el cuartel de Llodio (Álava) ocurrido en 1988. Tres guardias civiles resultaron heridos tras el lanzamiento de una ronda de diez granadas. Una de ellas impactó en el domicilio de un capitán con una hija de seis meses, pero, por fortuna, no se encontraba en casa. El resto, impactó cerca de una sala donde un grupo de guardias civiles veían la televisión.

Andoni Lariz

Se presenta como número 1 de la lista de EH Bildu en Cenarruza (Vizcaya), donde ya es concejal por la formación, pero ahora aspira a ser alcalde. En 2013, unos meses después de que el rostro de Lariz saliese en los carteles de más buscados de ETA, fue detenido en Francia en compañía de Urtzi Etxebarria. Ambos iban armados en el momento de la detención. A Lariz la justicia francesa sólo lo encontró culpable de pertenencia a ETA, concretamente, al aparato logístico. No se le pudo vincular con los atentados del llamado comando Kresada, dirigido por el sanguinario Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki. La Policía, sin embargo, lo situaba como uno de los colaboradores necesarios de varios de los atentados cometidos por ese comando. También se le atribuía la participación en el ataque en septiembre de 2008 a las dependencias de la Ertzaintza en Ondarroa (Vizcaya). Su condena se quedó en cinco años.

Iñaki Gonzalo Casal

Kitxu, hoy propietario de una librería en el municipio vizcaíno de Guecho, se presenta como tercer suplente en las listas de EH Bildu. Muy activo políticamente, fue detenido en 1994 y condenado a 67 años de prisión, de los que cumplió 19. La dirección de ETA le encomendó liderar el comando Lambroa, un equipo terrorista de no fichados que tras cometer varios sabotajes y colocar algunas bombas estaba «a punto de comenzar a matar», según definió la Ertzaintza entonces.

Jesús María Zabala

Smeri, como se le conocía en la banda y aún se le conoce hoy en día en los círculos políticos de Bildu, es el suplente número 1 de Bildu para el Ayuntamiento de Lequeitio. Fue hasta el año 2000 el hombre encargado de los materiales, clave en el aparato logístico de la banda. Fue detenido en Bayona en septiembre del 2000 en un golpe conjunto de la Guardia Civil junto a la inteligencia francesa en el que también cayó Iñaki de Rentería, jefe de ETA hoy señalado por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. La documentación oficial de la Audiencia Nacional sitúa entre sus cometidos «la gestión del material con que cuenta ETA, así como su entrega a los comandos para su utilización en los atentados».

Kemen Uranga

Uranga es número 12 en la lista de Bildu para el municipio de Ondarroa (Vizcaya). Fue condenado en 2014 a 5 años de prisión por colaboración con banda terrorista. Y su papel logístico no fue menor: se le llegó a conocer como el agente inmobiliario de ETA. Pese a que en un primer momento la policía le situaba como uno de los pistoleros del sanguinario y extremadamente activo Comando Vizcaya, e incluso llegó a sospechar que fue él quien mató al juez José María Lidón en Bilbao en el 2001, posteriormente se demostraría que su papel en el talde era el de conseguirle a los pistoleros los pisos en los que ocultarse entre ataque y ataque. Se le encontró culpable de alquilar para la banda dos pisos francos. Se hacían pasar por «estudiantes de Pamplona», pero la policía encontró varios kilos de explosivos en ambos domicilios. En 2002, EEUU le incluyó en su lista oficial de terroristas.

Asier Altuna

Número 1 de Bildu en la lista a la alcaldía de Azcoitia (Álava), Altuna Epelde fue condenado a 5 años por colaboración con ETA. Fue una pieza importante del llamado comando Aranba, formado en el año 2001 y adiestrado en Francia por Javier García Gaztelu, Txapote, con el objetivo de cometer «atentados ruidosos». Para ello, se le entregó al comando 100 kilos de dinamita. Uno de los objetivos que se fijó el comando fue el concejal del PSOE en Éibar José Luis Vallés. Altuna hizo de conductor para los pistoleros y les dio vigilancia mientras robaban en Mondragón el coche que iban a utilizar en ese asesinato. El comando fue detenido y desarticulado antes de este atentado.