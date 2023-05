Renuncian los siete etarras asesinos de las listas de Bildu pero sí concurren los otros 37 terroristas

Los siete terroristas condenados por asesinato que concurrían en las listas de Bildu para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo han renunciado a su candidatura y no asumirán finalmente el acta de concejal si son elegidos. La polémica de los últimos días y, especialmente, la presión del constitucionalismo ha llevado a los etarras ha emitir un comunicado en el que anuncian su decisión y aseguran que no negarán su «militancia del pasado».

«La configuración de las listas en nuestros respectivos municipios ha alcanzado una indudable trascendencia que nos obliga, por diferentes motivos, a retirar nuestras candidaturas en la medida posible y a asegurar que en ningún caso tomaremos el cargo de concejal», afirman en la nota.

Los terroristas se dirigen también a las víctimas, aunque evitando en cualquier caso una condena explícita de sus acciones y equiparando a los asesinados con «todas las persona que han sufrido» en lo que llaman «conflicto».

Asimismo, defienden su apuesta por «vías exclusivamente políticas y democráticas» y también que no quieren «ocultar el pasado». «Creemos necesarios los ejercicios de memoria sinceros, constructivos y completos», dicen, pese a no arrepentirse de sus crímenes. «No queremos un futuro sin pasado, pero tampoco podemos dar por buena la actuación de aquellos sectores reaccionarios que quieren condenar a nuestro país a un pasado sin futuro», añaden.

A continuación, critican los «intereses partidistas y electoralistas» de la polémica y opinan «que el objetivo no es otro que el de dañar a Bildu, al haber logrado ser un referente ineludible y la principal fuerza transformadora». El partido de Arnaldo Otegi se ha convertido, a lo largo de la legislatura, en socio preferente del Gobierno de Pedro Sánchez, apoyándole en su investidura y en la aprobación de numerosas iniciativas, como los propios Presupuestos Generales del Estado. Otegi se ha jactado en más de una ocasión de este rol en el Ejecutivo español.

44 etarras

Cabe recordar, en cualquier caso, que, además de los etarras con delitos de sangre, otros 37 condenados por terrorismo sí participarán en las listas de Bildu para el próximo 28M.

Este asunto ha centrado el debate político de los últimos días y ha generado un visible malestar en el Partido Socialista. Tras varios días en silencio, Sánchez sólo se refirió a la polémica el pasado viernes, en su comparecencia ante los medios tras reunirse con Joe Biden en la Casa Blanca. El socialista se limitó a asegurar que la inclusión de etarras condenados en las listas no le parece «decente».

Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido a Sánchez que el Gobierno aplique la ley o la modifique para evitar que los etarras puedan participar en las elecciones. El primer paso, en este sentido, pasa por instar a la Abogacía del Estado y Fiscalía del Estado a «impedir que gente que ha asesinado pueda concurrir en listas electorales», ha reclamado Feijóo. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha planteado la ilegalización de Bildu, un partido que ha tachado de «anomalía democrática» recordando su pasado «vinculado al terror».