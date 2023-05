El cinismo de Iglesias: acusa a Florentino Pérez de influir en Carmena pero un ‘whatsapp’ le delata

Pablo Iglesias queda retratado por un mensaje en WhatsApp. Luis Cueto y José Manuel Calvo, concejales de Madrid que se presentan al 28M en el partido instrumental Profesionales por Madrid, desvelan un texto escrito por el fundador de Podemos que desmonta sus últimas acusaciones a Florentino Pérez. El ex vicepresidente segundo del Gobierno atribuye al empresario la ruptura de Manuela Carmena con Podemos con Manuela Carmena a pesar de que fue él mismo el que desencadenó ese cisma. También culpa al presidente del Real Madrid de la destitución del concejal de Economía de Manuela Carmena, Carlos Sánchez Mato, de Izquierda Unida. Sin embargo, él mismo dejó por escrito que entendía la decisión de la entonces alcaldesa: «Yo haría lo mismo».

Cueto y Calvo comentan un mitin de Iglesias donde habla precisamente del sobrino político de Carmena y ex coordinador general de la Alcaldía de Madrid: «Cuando Carmena era alcaldesa, Florentino Pérez y unos cuantos le dijeron quítate a estos de en medio [los concejales de Podemos e IU], preséntate tú sola que te va a ir de cine. Entonces la derecha recuperó el poder en el Ayuntamiento».

Los concejales carmenistas muestran su total sorpresa. «Ósea que fue Florentino Pérez y unos cuantos quienes dijeron a Manuela que no fuera con Podemos. ¿No? Nosotros sabemos cómo fue la historia de verdad», advierten para demostrar que fue Iglesias el que provocó la ruptura.

Cuentan de primera mano que «Podemos aceptó todas las decisiones de Manuela y solamente rompió con ella cuando querían meterle en la lista a seis o siete personas que no tenían ni oficio ni beneficio. Gente que no había gestionado nada, que no sabían nada. Eran del partido y estaban ahí por ser amigos de Iglesias. Le hacían la pelota más». «Podemos rompió con Manuela sólo cuando no hubo acuerdo con ella. Hasta entonces, lo que dijera Manuela lo aceptaron todo. Incluso la Operación Chamartín [Madrid Nuevo Norte] que decían que era verde y social. Ahora dicen que es venderse a los poderes y especular. Y ya me dirás qué tiene que ver Florentino con el BBVA y Adif», sentencian.

«No fue a Florentino Pérez quien rompió Ahora Madrid, fue la negativa de Manuela a colocar a sus paniaguados en la lista. Antes, Podemos no dijo ni mu. Los partidos están a la suya, en su trinchera. La realidad les da igual. Que no te estropee un buen argumentario», agregan.

Mensaje

Por otra parte, Iglesias asegura que a Carmena los grandes poderes le dijeron: «Quítate del medio al Sánchez Mato ese, que es un rojo de mierda y un provocador. Tú haznos caso a nosotros, pon a tu sobrino, que ese sí que es amigo de Florentino».

En este punto Calvo responde: «Quiero leer un WhatsApp que en su momento me intercambié con Iglesias cuando la crisis con Sánchez Mato y cuando él todavía apoyaba a Manuela. Le digo ‘Oye, ahora mismo Manuela dice que si los tres de IU se suman a los tres de Ganemos en el no a su Plan Económico Financiero plantearía seriamente su dimisión. Si la mitad de mi gobierno vota en contra de mi plan económico, igual me tengo que ir’. Añado yo: ‘Si Manuela se va, yo creo que perdemos cualquier opción de gobernar en el futuro. Es mi percepción’. Y me contesta Iglesias: ‘Es la realidad. Nos vamos a la mierda. Sobre el cese de Carlos entiendo a Manuela. Yo, en su posición, haría lo mismo’». Entonces el PP salvó a Carmena, ya que seis de sus ediles votaron en contra.

Iglesias confesó por escrito que era necesario «disciplinar» a los de IU y Ganemos. Calvo y Cueto comentan: «¿Cómo te quedas? Esto es el cinismo de los partidos. En ese momento él tenía una visión más de gobierno y de ser un proyecto de mayorías. Aplicaba el pragmatismo. Lo que teníamos que hacer es evitar que esa crisis nos destrozase. Hoy está peleando por la esquina del tablero. A ver si consigue el voto de la izquierda más dura y le interesa ir contra Florentino y Ferreras, los que dice que obligaron a Manuela a quitar a Sánchez Mato».

Manuela Carmena este jueves con Luis Cueto.

«Mucha gente se creyó esos rollos de ‘si se mueven los de abajo, se caen los de arriba’ y ‘si no nos dejáis soñar, no os dejaremos dormir’. Sacaron más de 60 diputados. Pero fíjate cómo lo han degradado los intereses de partido. Es el montar el chiringuito, tener a mis amigos colocados, que mi sueldo y mi escaño no se toquen. La ilusión de mucha gente se queda atrás, porque lo que prima es el interés de este señor y su cúpula que quieren mantener su trabajo», concluyen Cueto y Calvo.