Ruido de sables en Más Madrid: el sobrino de Carmena prepara candidatura contra Rita Maestre

Las aguas bajan revueltas por Más Madrid en la capital. El liderazgo de Rita Maestre está contra las cuerdas desde que sufrió la escisión de los cuatro ediles de su grupo municipal más cercanos a la ex alcaldesa Manuela Carmena. Ahora, ese grupo de concejales, que han formado la plataforma Recupera Madrid, prepara un plan para competir en las próximas elecciones municipales de 2023.

Así lo avanza el concejal Luis Cueto, sobrino político de Manuela Carmena. El que fuera coordinador general de la Alcaldía en el mandato de Ahora Madrid dice que la fórmula «ideal» es presentarse como una agrupación de electores. Una posibilidad al margen de los partidos políticos que permite la legislación española, pero que muy raramente se utiliza.

Cueto considera que la parte negativa es que «es muy complicado porque te exigen 8.000 firmas en 30 días». No obstante, baraja la posibilidad de empezar a recoger esos apoyos o, en caso contrario, hacer una campaña para que cualquier persona avale esta opción electoral alternativa. De todas formas, apuesta en este momento por dar la batalla frente a Más Madrid que, con Rita Maestre a la cabeza, presentará su papeleta bajo el logo de ese partido sin abrirse a otras fórmulas.

Más Madrid era una plataforma que no respondía directamente a aparatos de partidos políticos. Sin embargo, el errejonismo hizo de la suyas y recorrió el camino que no quería Carmena: crear una estructura de partido a la más vieja usanza, precisamente usando el nombre de Más Madrid. Esto, sumado a otros desencuentros, provocó la salida del núcleo duro de la ex juez, esto es, quienes eran su teniente de alcalde, Marta Higueras; su jefe de gabinete, Felipe Llamas –que luego dimitió–; su edil de urbanismo, José Manuel Calvo, y el citado coordinador general. Ahora, además, han anunciado una denuncia por falsificación documental y financiación ilegal contra sus antiguos compañeros de Más Madrid.

Elecciones 2023

Cueto considera en este momento que «hay que empezar, con tiempo, esta no tan modesta revuelta ciudadana contra las camarillas de los partidos políticos. Yo estoy por la labor». Considera que esa vía va en línea con el plan de Yolanda Díaz de formar un frente amplio. Pide que el proceso de escucha anunciado por la vicepresidenta segunda arranque ya después de varios retrasos.

Para este edil madrileño, Yolanda Díaz, que tampoco ve con buenos ojos la disciplina férrea de los partidos al uso, «es la hija política de Manuela Carmena ahora mismo para muchas personas».

Almeida

Recupera Madrid ha optado por una vía posibilista desde la oposición para publicitar que han conseguido aislar a Vox. Frente a Rita Maestre que se mantiene en el ‘no es no’ a las grandes propuestas del Gobierno local, Higueras, Calvo y Cueto han pactado con Almeida expedientes clave como los últimos presupuestos o la ordenanza de movilidad que incluye el nuevo Madrid Central. Esto ha provocado un huracán de críticas al regidor madrileño por pactar con estos ediles de izquierda.

Hace meses también se barajó la posibilidad de que Recupera Madrid uniera su destino a Podemos que en 2019 decidió no presentarse a los comicios, si bien a última hora apoyó una candidatura de IU encabezada por Carlos Sánchez Mato. No obstante, se descartó esa posibilidad de colaboración, aunque se publicaron encuentros informales con Juan Carlos Monedero.

También se barajaba que se unieran al PSOE, ya que Carmena ha sonado varias veces como fichaje de relumbrón en las filas socialistas e Higueras ya trabajó en un Gobierno autonómico socialista en el País Vasco como directora de Justicia. Sin embargo, Cueto asegura en Canal 33 que eso no lo quieren ninguna de las dos partes.