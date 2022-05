Los concejales carmenistas van a denunciar a la dirección de Más Madrid por falsificar firmas para crear Más País, su filial nacional, con Íñigo Errejón a la cabeza, y por financiación ilegal. Tal y como ha podido saber OKDIARIO, trabajadores de la formación sufrieron extorsión al ser obligados a «donar» parte de su sueldo al partido.

«Nos perseguían para exigirnos dinero», reconocen las fuentes consultadas por este periódico, que explican que si a un trabajador -que no es cargo público-, como por ejemplo asesores, sus superiores les obligan a dar parte de su sueldo a la organización, no se trata de una donación (definida en el Código Civil como «un acto de liberalidad por el cual una persona dispone gratuitamente de una cosa en favor de otra, que la acepta»), sino de una extorsión porque, de no dar ese dinero, «corres el riesgo de ser despedido».

Eso fue, precisamente, lo que les ocurrió a varios vocales vecinos de distintos distritos de la capital que fueron purgados por, supuestamente, no pagar ese porcentaje obligatorio de su retribución a Más Madrid, a pesar de encontrarse en situación de desempleo.

Para los denunciantes, los concejales Marta Higueras, José Manuel Calvo y Luis Cueto, quienes formaron parte del Gobierno de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid, esta «donación» denominada «Carta Financiera» es una forma de financiación «ilegal» que constituye una más de las «prácticas mafiosas» llevadas a cabo por la dirección del grupo y que provocó su escisión del mismo.

La «guerra» entre estos concejales y Más Madrid no deja de recrudecerse, después de que estos hayan decidido «romper el silencio» que mantenían para no «perjudicar a la izquierda» y llevar ante la Fiscalía las supuestas prácticas ilegales llevadas a cabo por la dirección del Grupo Municipal de Más Madrid, capitaneado por Rita Maestre.

Hace escasos días, OKDIARIO publicaba cómo la purga de Maestre a los vocales vecinos díscolos no ha cesado. A pesar de que la Justicia le obligó a readmitir a los destituidos en los distritos de Tetuán, Carabanchel y Salamanca, en esta ocasión le ha tocado el turno a tres voves del distrito de Villaverde, quienes han sido expulsados sorpresivamente y sin pasar por los órganos democráticos internos de la organización.

«Más Madrid se parece cada día más a Podemos», denunciaban a este periódico estos vocales vecinos, quienes lamentan que Más Madrid haya perdido por completo el espíritu de su fundación de la mano de Manuela Carmena.

«Nos fuimos de Más Madrid porque estábamos hartos de prácticas sectarias, de amiguismo, donde hay una pequeña camarilla de dirigentes cercanos a Rita Maestre y si no estás de acuerdo con ellos te llevan al rincón de pensar», ha explicado este martes José Manuel Calvo, quien junto con Higueras y Cueto ha formado la plataforma Recupera Madrid.

Estos tres ediles han conformado el Grupo Mixto en el Ayuntamiento de Madrid, aunque ahora se encuentran inmersos en una batalla judicial para mantener esa condición, tras haber presentado un recurso a una sentencia del pasado 5 de mayo que daba la razón a Más Madrid para disolver el Grupo Mixto y que estos concejales pasaran a considerarse «no adscritos», perdiendo así turnos de palabra y financiación.