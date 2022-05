Rita Maestre, líder de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, se ha embolsado más de medio millón de euros de las arcas municipales en las dos legislaturas que lleva como concejal con importantes responsabilidades. Sin embargo, su última declaración de bienes, que se ha publicado en la web consistorial en los últimos días, refleja unos ahorros raquíticos: 23.000 euros en tres cuantas corrientes. Tampoco declara hipotecas y vive de alquiler en el madrileño de Lavapiés.

La web del área de Gobierno de Hacienda y Personal y la Dirección General de Costes y Gestión del Personal, en el documento Retribuciones brutas percibidas en nómina, recoge que el mandato pasado, cuando Maestre era portavoz y secretaria del Gobierno de Manuela Carmena, cobraba 8.297,64 euros al mes (99.571 euros al año). Ahora, en este mandato municipal, como portavoz de grupo político se embolsa 6.363,21 euros al mes (76.358 euros anuales), ya que tiene una dedicación parcial del 75%. Como Más Madrid no puede tener a todos sus ediles cobrando por jornada completa, va rotando las dedicaciones no exclusivas. Por ello, Rita Maestre podría llegar a cobrar aún más en determinados meses.

Fuentes de Más Madrid muy próximas a Rita Maestre afirman a OKDIARIO que «no tienen ni idea» sobre las razones de este escuálido ahorro. La líder del partido de Íñigo Errejón en la capital afirma tener 6.000 euros en un «depósito en cuenta corriente en La Caixa», otros 15.000 euros en «otros tipos de imposiciones en cuenta La Caixa» y, finalmente, 5.000 euros en otro «depósito en cuenta corriente La Caixa».

Sin viviendas

En el apartado Patrimonio Inmobiliario declara no tener viviendas en propiedad. Vive de alquiler en el barrio de Lavapiés. Tampoco en deudas aparecen hipotecas a medio pagar que explicarían la fuga del dinero. «Esta sección carece de datos», refleja la web de la ficha rellenada por la edil. Rita Maestre, que critica al alcalde José Luis Martínez-Almeida por, según dice, no ser transparente y ocultar documentación, en su perfil en Transparencia no aclara el destino de su salario.

Declaración de bienes de Rita Maestre. (Clic para ampliar)

Si paga un alquiler medio en Lavapiés (1.400 euros al mes por un piso de dos habitaciones) pagaría 16.800 euros al año. La portavoz está casada con un escritor y no tiene hijos. Por tanto, podría ahorrar, excluyendo gastos corrientes, más de 3.000 euros al mes. Sin embargo, no es así.

Donaciones reducidas

Tampoco declara grandes donaciones. En el apartado Información Tributaria, aparecen 720 euros por deducciones por donativos y otras aportaciones. Aunque podría ser que donara a su partido una parte importante de su sueldo, esto no podría llegar nunca a esos citados 3.000 euros al mes, lo que sería más de un 50% de su sueldo. Su compañero de partido Íñigo Errejón, que también cobra un jugoso sueldo público del Congreso de los Diputados, recientemente declaró que lo estipulado es donar el 19% de la nómina al partido Más Madrid.

En cuanto al IRPF, Rita Maestre en 2019 refleja 92.913 euros de ingresos como base imponible. En 2020, 76.145 euros. Y en 2021, otros 63.209 euros.

Comparando sus ahorros de 2020 con los de 2021, se produce un incremento mínimo. En 2020 declaró 13.000 euros en cuentas. Al comienzo del mandato, en 2019 también apuntó los mismos 13.000 euros. Por tanto, o Rita Maestre ocultó todo su incremento patrimonial en su declaración de bienes o bien oculta el destino de lo que ahorra incumpliendo las más básicas normas de transparencia.

Ningún coche

Tampoco en los siete años que lleva en el Consistorio de la capital declara haber comprado ni vehículos (automóviles, motocicletas, embarcaciones o aeronaves) ni bienes muebles de especial valor (objetos de arte, antigüedades, joyas, pieles de carácter suntuario, semovientes, etc.). Igualmente, no hay ningún tipo de deudas declaradas.

Por otra parte, de las actualizaciones de las declaraciones de bienes arrojan otros datos interesantes. Dos de los más estrechos concejales colaboradores de Rita Maestre sí declaran la compra de una casa en el último año: Jorge García Castaño y Esther Gómez Morante. Una edil del PP y otra de Vox también desvelan que adquirieron una vivienda con su correspondiente hipoteca.

En una situación similar a la de Rita Maestre está su homóloga en el PSOE, Mar Espinar. La nueva portavoz del grupo municipal socialista, que también acumula dos mandatos en el Pleno de Cibeles, sólo tiene 6.375 euros en dos cuentas corrientes en ING. No obstante, se ha comprado un coche Volvo XC40 a pesar de que no tenía dinero acumulado para afrontar esa adquisición y tampoco declara préstamos.