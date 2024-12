El truco legal para evitar que Hacienda te quite el 20% del premio de la Lotería de Navidad 2024

Ya queda cada vez menos para que llegue el esperadísimo sorteo de la Lotería de Navidad 2024. Un sorteo que se celebra en el Teatro Real el domingo 22 de diciembre y en el que estarán en juego 193 series de 100.000 números cada una, por lo que se van a repartir 2.702 millones de euros en premios. Una cifra récord que aumenta con respecto al año pasado y que nos provoca mayor ilusión. Sin embargo, ante la emoción de que nos toque por fin el Gordo o cualquier otro premio elevado, no podemos olvidarnos del porcentaje que Hacienda se lleva con ese premio de la Lotería de Navidad.

Un porcentaje que está fijado en el 20% a partir de los 40.000 euros. Es decir, que si nos toca un premio con un importe de 40.000 euros o menos, no nos van a retener nada, pero si nos toca el Gordo no nos llevaremos 400.000 euros como siempre se dice, sino que en realidad te ingresarán en tu cuenta bancaria 328.000 euros. Una cifra que se aleja relativamente de lo que podemos pensar en un principio y que nos hace pensar si existe algún modo de evitar que nos quiten ese dinero. Y lo cierto es que así es, de hecho, existe un sencillo truco legal que evita que Hacienda te quite ese 20% del premio de la Lotería de Navidad y que te contamos a continuación con todo lujo de detalles, porque además es fácil de aplicar. Toma nota que te lo contamos a continuación.

Cómo evitar que Hacienda te quite el 20% del premio de la Lotería de Navidad

Para entender el truco, primero hay que tener claro cómo funciona la tributación de la Lotería de Navidad. Desde 2020, los premios superiores a 40.000 euros están gravados con un 20% de retención fiscal. Esto significa que, si ganas el Gordo (400.000 euros al décimo), los primeros 40.000 euros están exentos, pero los 360.000 euros restantes están sujetos al impuesto, dejando el premio neto en 328.000 euros.

El mismo sistema se aplica a premios más pequeños que superen ese umbral. Por ejemplo, un segundo premio de 125.000 euros tributará sólo por 85.000 euros (el exceso sobre 40.000 euros), lo que significa que Hacienda se queda con 17.000 euros. Por eso, entender cómo reducir esta carga fiscal es clave si compartes décimos.

Y el truco en cuestión consiste en adquirir un seguro diseñado específicamente para los décimos de la Lotería de Navidad. Este producto, ofrecido por algunas aseguradoras, funciona de la siguiente manera:

Contratación del seguro antes del sorteo: el seguro debe ser contratado para cada décimo que desees cubrir. El coste ronda los 3 euros por décimo, una cantidad asequible considerando las posibles ganancias.

el seguro debe ser contratado para cada décimo que desees cubrir. una cantidad asequible considerando las posibles ganancias. Cobertura de la retención fiscal: si el décimo resulta premiado y Hacienda aplica el 20% de retención, la aseguradora se encargará de reembolsar ese importe automáticamente.

si el décimo resulta premiado y Hacienda aplica el 20% de retención, la aseguradora se encargará de reembolsar ese importe automáticamente. Cobro íntegro del premio: gracias al seguro, puedes disfrutar del premio completo, sin preocuparte por el impacto fiscal.

Este truco es completamente legal y, aunque tiene un coste adicional, puede ser muy beneficioso para quienes esperan ganar uno de los premios importantes del sorteo.

Para entender la utilidad del seguro, veamos un ejemplo concreto. Si compras un décimo que resulta premiado con el segundo premio (125.000 euros), Hacienda retendrá 17.000 euros. Sin embargo, si contrataste un seguro por 3 euros, la aseguradora te devolverá esos 17.000 euros, permitiéndote disfrutar del premio íntegro de 125.000 euros.

Lo mismo ocurre con premios mayores, como el Gordo. Por sólo 3 euros, puedes recuperar los 72.000 euros retenidos, una cifra que supera con creces el coste del seguro.

Aspectos importantes a tener en cuenta

Antes de lanzarte a contratar este tipo de seguro, es fundamental considerar algunos puntos clave:

Coste del seguro: aunque es asequible, debes calcular el gasto total si planeas asegurar varios décimos. Por ejemplo, 10 décimos implicarían un coste de 30 euros.

aunque es asequible, debes calcular el gasto total si planeas asegurar varios décimos. Por ejemplo, Asegurar cada décimo por separado: el seguro se contrata individualmente para cada décimo. Si tienes participaciones, estas no suelen estar cubiertas, a menos que todos los participantes acuerden contratar el seguro.

el seguro se contrata individualmente para cada décimo. Si tienes participaciones, estas no suelen estar cubiertas, a menos que todos los participantes acuerden contratar el seguro. Validez del seguro: es esencial asegurarse de que el seguro sea válido y ofrecido por una compañía confiable. Comprueba las condiciones antes de contratarlo.

Ventajas de contratar un seguro para la Lotería de Navidad

Recuperación completa del premio : la mayor ventaja es que permite disfrutar del importe íntegro del premio, sin recortes por parte de Hacienda.

: la mayor ventaja es que permite disfrutar del importe íntegro del premio, sin recortes por parte de Hacienda. Tranquilidad legal : es un método totalmente legítimo, avalado por las aseguradoras.

: es un método totalmente legítimo, avalado por las aseguradoras. Accesibilidad económica : con un coste de sólo 3 euros por décimo, es una inversión pequeña en comparación con las posibles ganancias.

: con un coste de sólo 3 euros por décimo, es una inversión pequeña en comparación con las posibles ganancias. Simplicidad del proceso: una vez contratado el seguro, todo el proceso de reembolso es automático, sin complicaciones adicionales para el ganador.

¿Merece la pena contratar un seguro para tus décimos?

La decisión depende de tu nivel de inversión en la lotería. Si compras uno o dos décimos, el coste del seguro puede parecer irrelevante, pero si resultas ganador, agradecerás haberlo contratado. Por otro lado, si planeas adquirir varios décimos o participaciones, el gasto adicional puede ser significativo, aunque sigue siendo una opción rentable en caso de obtener un premio alto.

En definitiva, este truco legal es ideal para quienes desean maximizar sus ganancias y evitar la frustración de ver cómo Hacienda se lleva una parte importante del premio.