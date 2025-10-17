Viktor Anisimov: el diseñador que consiguió que Zelenski se pusiera un traje

Viktor Anisimov es un diseñador ucraniano que ha sido figura clave en la transformación de la apariencia pública del presidente Volodímir Zelenski. Su relación se remonta a los primeros días de la carrera mediática de Zelenski, cuando este era comediante con el estudio Kvartal 95. En ese entonces Anisimov diseñaba los trajes para los miembros del grupo.

Anisimov tiene 61 años y es de la región de Chernígov. Desde hace años está vinculado también con España, donde viven su pareja y su hija, y se divide entre allí y Ucrania.

¿Qué cambió y por qué?

Zelenski llevaba casi siempre atuendos de estilo militar (camisetas, ropa táctica, etc.), como señal de solidaridad con las tropas y para reflejar que el país está en conflicto con Rusia.

¿Qué pasó cuando Trump le echó?

En febrero de 2025, durante una reunión en el Despacho Oval con Donald Trump, Volodímir Zelenskii vistió ropa de estilo militar —una camiseta tipo polo negra con el emblema de Ucrania, pantalones oscuros, botas— en lugar del traje formal que suele esperarse en encuentros diplomáticos.

Al llegar, Trump lo saludó con unas palabras que reflejaron su incomodidad: «Oh, hoy estás todo arregladito».

Durante el encuentro con la prensa, un periodista conservador, Brian Glenn, preguntó a Zelenski: «¿Por qué no llevas traje? Estás en el nivel más alto del gobierno de un país y te niegas a usar un traje. ¿Tienes un traje?». Zelenski respondió que «me pondré un traje cuando esta guerra termine». Después, Trump le echó de la Casa Blanca.

Pero, de cara a diversas citas diplomáticas importantes —como encuentros con líderes internacionales, una cumbre de la OTAN, el funeral del Papa y una reunión en la Casa Blanca con Donald Trump—, tuvo que cambiar su imagen. Zelenski aceptó usar un traje más formal, aunque con elementos simbólicos y detalles que no rompen con su estilo militar-guerra.