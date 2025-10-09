Israel, «indignado» por la participación de «gobiernos hostiles como el de Sánchez» en la cumbre de Macron

Israel ha criticado la cumbre de Macron sobre la paz en Gaza de esta tarde en París. Al encuentro han acudido los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, Italia, Jordania, Qatar, Reino Unido y Turquía, así como la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas.

El gran ausente ha sido el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por incompatibilidad de agenda después de que en la víspera Trump anunciase un acuerdo que entrará en vigor 24 horas después de que sea aprobado por parte del gabinete israelí.

El ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa’ar, ha expresado su desacuerdo en una publicación en redes, donde acusó a Francia de intentar desviar la atención de sus problemas internos a costa de Israel.

La nouvelle initiative du gouvernement français, à un moment aussi sensible des négociations à Charm el-Cheikh, est superflue et préjudiciable, comme ses prédécesseurs.

Nous y voyons une tentative supplémentaire du président Macron de détourner l’attention de ses problèmes… — Gideon Sa’ar | גדעון סער (@gidonsaar) October 8, 2025

Sa’ar, ministro de Exteriores de Israel, ha subrayado que la participación de gobiernos que él considera «abiertamente hostiles» como el de España bajo José Manuel Albares, resulta «especialmente indignante».

«La nueva iniciativa del gobierno francés, en un momento tan delicado de las negociaciones en Sharm el-Sheij, es superflua y perjudicial, como sus predecesoras. Vemos esto como otro intento del presidente Macron de desviar la atención de sus problemas internos en detrimento de Israel. Esperamos que esta medida no ponga en peligro las cruciales negociaciones para la liberación de los rehenes, como ya ha sucedido en el pasado», asegura Gideon Sa’ar.