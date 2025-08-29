EEUU veta la entrada de diplomáticos palestinos en la Asamblea de la ONU

La Casa Blanca ha anunciado este viernes que negará y revocará los visados de los diplomáticos palestinos que tenían previsto acudir a la próxima Asamblea General de la ONU, por lo que no podrán acceder a EEUU. El conflicto en la Franja de Gaza será uno de los temas más importantes que se tratará en el próximo encuentro del principal órgano de la ONU, que tendrá lugar a finales de septiembre.

Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, ha asegurado que la Administración Trump actúa «de acuerdo con la ley estadounidense» al no permitir la entrada de los diplomáticos palestinos. La Casa Blanca lo ha indicado en un comunicado firmado por Rubio en el que informa de que denegará los visados y revocará los ya existentes de aquellos miembros de la Organización de Liberación de Palestina (OLP) y de la Autoridad Palestina (AP). El secretario de Estado ha argumentado la decisión de la Administración Trump en el «interés nacional» de Estados Unidos de «pedir cuentas a la OLP y a la AP por no cumplir con sus compromisos y socavar los esfuerzos de paz».

Mahmud Abás, presidente de la Autoridad Palestina, tenía previsto acudir en persona a la Asamblea General de la ONU para intervenir por Palestina, según ha informado Riyad Mansur, embajador palestino ante la ONU. «Vamos a ver lo que esto significa exactamente y cómo se aplica a nuestra delegación», ha dicho Mansur, que también ha dicho que había recibido la noticia sólo unos minutos antes de que se hiciera pública. El embajador palestino ha aventurado que una docena de países podrían reconocer a Palestina como Estado durante la Asamblea General de septiembre y ampliar hasta los 160 el número de países que reconocen el estado palestino, de un total de 193 miembros en la ONU.

La Autoridad Palestina cuenta con el apoyo de prácticamente toda la comunidad internacional -incluidas la Liga Árabe y la Unión Europea- para hacerse cargo de la Franja de Gaza una vez que termine la guerra iniciada por Israel tras el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamás. La Administración del ex presidente Joe Biden también compartía la postura del resto de actores internacionales. Sin embargo, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha apartado a la Autoridad Palestina y sin llegar a plantear una alternativa.