El presidente estadounidense, Donald Trump, ha firmado una orden que revoca la protección del Servicio Secreto a la ex vicepresidenta demócrata Kamala Harris, después de que su predecesor, Joe Biden, extendiera la protección un año más de lo habitual.

El memorando ordena «descontinuar cualquier tiempo de procedimiento de seguridad anteriormente autorizado por Memorando Ejecutivo más allá de lo que es requerido por la ley» desde el 1 de septiembre a Kamala Harris, rival de Trump en la elecciones presidenciales del pasado año.

Por ley, los vicepresidentes estadounidenses tienen derecho a seis meses de protección del Servicio Secreto desde el día que dejan de ejercer en sus funciones, un período que en el caso de Harris culminó el pasado 21 de julio.

No obstante, el ex presidente Joe Biden firmó una orden antes de abandonar el cargo, y que no había sido hecha pública hasta ahora, en la que extendía un año más la protección federal a Harris, según indicaron fuentes a la CNN, medio que adelantó la noticia.

Normalmente, sólo los ex presidentes tienen protección del Servicio Secreto de por vida y no los ex vicepresidentes.

El final de la protección federal de Harris, se da poco antes de que comience la gira nacional de su libro de memorias sobre la campaña electoral de 2024, titulado 107 Days y que estará disponible a partir del 23 de septiembre en todo EEUU.

Kirsten Allen, asesora de Harris, indicó en un comunicado que «la vicepresidenta está agradecida al Servicio Secreto por su profesionalismo, dedicación y su incansable compromiso con la seguridad».