Fontana di Trevi: historia, curiosidades y consejos para tu visita

Hay lugares que, por mucho que los hayas visto en fotos, no terminan de explicarse hasta que estás allí. La Fontana di Trevi es uno de ellos. Puede que llegues pensando “otra fuente famosa más”, pero en cuanto escuchas el agua, ves el tamaño real del conjunto y notas el ambiente que se crea alrededor, entiendes por qué este rincón de Roma sigue siendo tan especial siglos después.

La Fontana di Trevi no es solo un punto turístico. Es una mezcla muy romana de historia antigua, arte barroco, tradición popular y vida cotidiana. Siempre hay gente, siempre pasa algo, y aun así, consigue mantener ese aire casi teatral que la hace única.

Un origen que se remonta a la Antigua Roma

Sabemos que la fuente que podemos observar es del siglo XVIII, pero su historia empieza mucho antes. Sería a lo largo del año 19 a.C., cuando se construyó el acueducto Aqua Virgo. La idea de un principio era para llevar agua potable al centro de Roma. Pero se puede decir que sigue funcionando actualmente. El siglo XVIII sería el de la construcción de la gran fuente que observamos en la actualidad, diseñada por el gran arquitecto de la época Nicola Salvi.

Sin embargo, murió antes de ver terminada la obra. Años después, Giuseppe Pannini se encargó de finalizarla en 1762, respetando en gran medida el diseño original. El resultado es la fuente que conocemos hoy, integrada en la fachada del Palazzo Poli, que actúa como un escenario perfecto.

Una fuente que parece un escenario

Uno de los grandes aciertos de la Fontana di Trevi es su composición. No es una fuente aislada, sino una escena completa. En el centro aparece Océano, una figura imponente que capta toda la atención. Está de pie sobre una gran concha, guiando un carro tirado por dos caballos marinos. Uno parece tranquilo, casi obediente; el otro está descontrolado, en plena agitación.

Esta contraposición no es casual. Representa la dualidad del agua, capaz de ser calmada o violenta, y también se interpreta como una metáfora de la vida. Todo está pensado para transmitir movimiento, energía y fuerza, algo muy propio del estilo barroco.

El sonido constante del agua cayendo refuerza esa sensación. No importa cuántas personas haya alrededor: el ruido del agua siempre está presente y envuelve la escena.

El misterio del nombre “Trevi”

El nombre de la Fontana di Trevi también tiene su historia, o mejor dicho, varias. No existe una explicación única y definitiva. Hay quien afirma que el origen sería del latín trivium, con referencia a un cruce de tres caminos cercano al lugar.

La Fontana di Trevi y su papel en el cine

El peso de la fuente moderna en la actualidad está relacionado a la séptima de las artes, el cine, ya que la escena de Anita Ekberg en La Dolce Vita convirtió a la Fontana di Trevi en un símbolo del cine italiano y en un símbolo del glamour de la época. Desde ese momento, la fuente ha sido vista en un sinfín de películas, series y anuncios.

Como consecuencia, se ha construido una imagen concreta en el imaginario colectivo. Mucha gente llega esperando “esa escena” y, curiosamente, el lugar suele estar a la altura de las expectativas. Incluso con multitudes, conserva algo especial.

Cuándo visitarla para disfrutarla mejor

La Fontana di Trevi está abierta las 24 horas del día. No hay entradas ni horarios, lo que facilita mucho la visita. Eso sí, elegir bien el momento cambia por completo la experiencia.

Durante el día, sobre todo a media mañana y por la tarde, suele estar muy llena. Un consejo básico: vigila tus pertenencias. No es peligroso, pero es un lugar muy concurrido y conviene estar atento. También es importante respetar las normas: no está permitido sentarse en el borde ni meterse en el agua. Hoy en día las multas existen y se aplican.

Cómo llegar y qué ver cerca

La Fontana di Trevi está localizada en el centro histórico de Roma. Si quieres llegar hasta ella cabe la posibilidad de que te pierdas en esas calles estrechas, plagadas de restaurantes, heladerías y tiendas pequeñas. Igualmente vas a disfrutar.

Muy cerca tienes otros lugares imprescindibles como el Panteón, la Plaza de España o la Piazza Navona. Lo mejor es incluir la Fontana di Trevi dentro de un recorrido sin prisas, dejando que Roma te marque el ritmo.

Un lugar que nunca se repite igual

Una de las cosas más llamativas de la Fontana di Trevi es que nunca se la vive de la misma manera. Puede ser histérica, bulliciosa y atestada de gente, o reposada, tranquila e incluso casi íntima, dependiendo de la hora y del día. Pero siempre deja recuerdo.

Más allá de las fotos y de las monedas, es todavía lo que siempre fue: el final de un acueducto antiguo, un homenaje -lazo a su manera homenaje- al agua y prueba de cómo el pasado sigue muy vivo en Roma. Quizá por eso tras tantos siglos sigue siendo uno de los lugares más visitados y queridos del mundo.

