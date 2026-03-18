Descubrimiento excepcional en Mallorca: un senderista halla en la sierra una cabeza animal de bronce de 2.600 años

La aparición de una cabeza animal de bronce en la Sierra de Tramontana ha generado interés en el ámbito arqueológico balear. La pieza, localizada de forma fortuita durante una excursión, ha sido entregada a las autoridades para su estudio y conservación. Este tipo de objetos resulta clave para comprender las sociedades que poblaron Mallorca en la antigüedad.

Y lo curioso aquí es que el descubrimiento de esta cabeza animal de bronce se enmarca en una zona donde ya se habían documentado vestigios históricos, aunque no hallazgos recientes de características similares. La investigación en curso pretende arrojar luz sobre su procedencia y su posible función dentro de las comunidades prehistóricas de la isla.

¿Cómo es la cabeza animal de bronce que se halló en Mallorca?

El objeto fue encontrado por un excursionista en un camino de montaña y posteriormente comunicado a investigadores especializados. Tras ello, la pieza fue entregada al Consejo Insular de Mallorca para su análisis técnico y arqueológico.

Se trata de una pequeña cabeza animal de bronce, concretamente de toro, con unas dimensiones reducidas: apenas unos centímetros de longitud. A pesar de su tamaño, presenta rasgos bien definidos como el morro, los ojos, las orejas y las astas, lo que permite identificar claramente la figura representada.

Los expertos consideran que no se trata de una pieza aislada en origen. La presencia de un orificio en su parte posterior sugiere que pudo estar unida a una estructura mayor. Entre las hipótesis planteadas, se contempla que formara parte de:

Una escultura de mayor tamaño.

Un elemento decorativo.

Un objeto ceremonial.

Cabe aclarar que este tipo de detalles técnicos resultan fundamentales para reconstruir su función original dentro de la sociedad que la creó.

La cabeza animal de bronce y su relación con la cultura postalayótica

Los primeros análisis sitúan la cabeza animal de bronce en la etapa postalayótica, un periodo que se desarrolla entre aproximadamente el 600 y el 200 a.C. Esta fase corresponde al final de la Edad del Bronce en Mallorca y sucede a la cultura talayótica.

Durante este periodo, las comunidades locales mostraban un notable desarrollo en ámbitos como la metalurgia y la producción artesanal. La elaboración de objetos en bronce evidencia un conocimiento técnico avanzado para la época.

Otro dato a tener presente es que las representaciones de toros eran habituales en el Mediterráneo antiguo. Estas figuras solían estar vinculadas a conceptos simbólicos como los siguientes:

La fuerza.

La fertilidad.

La protección.

La repetición de este tipo de iconografía sugiere que no se trataba de simples elementos decorativos, sino de objetos con un significado dentro de rituales o creencias colectivas.

Comparación con los «toros de Costitx» y otros hallazgos que también tuvieron lugar en Mallorca

El hallazgo ha sido relacionado con otras piezas conocidas en Mallorca, especialmente los conocidos como ‘toros de Costitx’, tres cabezas de toro de bronce descubiertas en el siglo XIX. Estas esculturas, de mayor tamaño, presentan similitudes estilísticas con la nueva cabeza animal de bronce.

Sin embargo, existen diferencias claras. La pieza reciente destaca por su tamaño reducido y por una simplificación en algunos rasgos, como las astas o las orejas. Esta característica ha llevado a algunos especialistas a plantear que podría representar un animal más joven, como un novillo.

Otro aspecto relevante es la escasez de hallazgos similares en las últimas décadas. Según los expertos, destacan estos puntos:

Existen registros de piezas parecidas, pero no se conservan.

No se han producido descubrimientos recientes de este tipo.

Muchas de las figuras conocidas fueron halladas hace más de un siglo.

Esta falta de nuevos ejemplos incrementa el interés científico en torno a la pieza encontrada en la sierra mallorquina.

¿Qué ocurrirá con esta cabeza animal de bronce hallada en la Sierra de Tramontana?

La pieza de bronce se encuentra actualmente en proceso de estudio por parte de especialistas. Los análisis previstos incluyen tanto la datación precisa como el examen de la técnica de fabricación empleada.

Estos estudios permitirán determinar aspectos clave como:

Su antigüedad exacta.

El método de fundición utilizado.

Su posible contexto original.

En función de los resultados, la pieza podría incorporarse a una colección museística en Mallorca. Esto permitiría su conservación y facilitaría su estudio en comparación con otros restos arqueológicos de la isla.

Si nos vamos mucho más allá de su tamaño, este tipo de objetos aporta información relevante sobre las creencias, la organización social y las capacidades técnicas de las comunidades antiguas. Todo esto reforzaría así la idea de que aún existen elementos por descubrir en enclaves históricos como la Sierra de Tramontana.