‘Valle Salvaje’ se prepara para la muerte de uno de sus personajes: «Alguien brindará por última vez»

Aterrizó en septiembre del 2024 como una de las apuestas más esperadas de La 1 de Televisión Española, y vaya si ha tenido resultados más que fructíferos. Poco a poco, y con el paso del tiempo, Valle Salvaje se ha convertido en una de las producciones españolas más vistas de la pequeña pantalla. Pues, cada vez son más las personas que caen rendidas ante la historia que se presenta. Un éxito arrollador que provocará que este próximo miércoles, 27 de agosto, se dé inicio a la tercera temporada de la ficción. Pero, no será un estreno de temporada cualquiera. Pues, según se ha informado en el avance semanal, habrá una muerte inesperada.

Los Gálvez de Aguirre están a punto de vivir uno de los momentos más radicales de su historia. Y es que, el destino de los personajes de esta serie está más incierto que nunca. Numerosos cambios a los que se sumará el fallecimiento de un personaje clave y muy querido por el público. Además, con la salida de unos, tendrán lugar la llegada de otros. Un último brindis que marcará un antes y un después significativo. Pues, mientras Adriana, Rafael, Julio y Úrsula brindarán por el destino que les aguarda. Uno de ello no podrá vivir en primera persona las próximas vivencias que les espera.

Adriana, Rafael, Julio o Úrsula, uno de ellos perderá la vida. ¿Quién será? Y es que, Úrsula ha orquestado que ese encuentro acabe con una baja. Por ello, adultera una de las bebidas para poder seguir llevando a cabo su macabro plan. Pero, ¿logrará su objetivo o caerá por el camino como víctima de una traición?

Asimismo, esta tercera temporada de Valle Salvaje llegará pisando fuerte. Pues, además, un nuevo personaje llegará al valle. Una incorporación que no será novedosa. Pues, al parecer, es un viejo conocido por los habitantes. Eso sí, este regreso horrorizará a uno de ellos. Pues, su vínculo con esta persona es poco grato y lo pondrá entre la espada y la pared.

Este misterioso personaje pondrá patas arriba ambas casas y las relaciones entre ellas. Numerosos cambios que prometen no dejar indiferente a los espectadores de La 1 de Televisión Española. De hecho, la audiencia verá como

Alejo y Luisa seguirán remodelando el desván de la Casa Pequeña y se presentará un nuevo granero donde se realizarán nuevos negocios.

¿Cuántos capítulos tendrá la temporada 3 de ‘Valle Salvaje’?

El productor ejecutivo de Valle Salvaje, Ramón Campos, le ha concedido una entrevista a Bluper donde ha hablado sobre el futuro de la serie. De esta manera, el director de Bambú Producciones ha confirmado que la tercera temporada es un hecho y que estará compuesta por 180 capítulos.

Una información que no ha dejado indiferente a nadie, pues son 60 entregas más las que se podrán ver. La primera y la segunda temporada han sido presentadas con 120 episodios cada una. Por lo tanto, con esta confirmación, quedaría claro que la novela continuaría en televisión hasta emitir un total de 420 capítulos.