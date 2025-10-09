El barrio de Madrid donde vive Melyssa Pinto: así es su diminuta casa

Melyssa Pinto saltó a la fama a raíz de su participación en Mueres y Hombres y Viceversa, pero se ha convertido en una estrella de la crónica social gracias a su noviazgo con Mario Casas. Ambos son bastante discretos y han intentado que su historia de amor no vea la luz, pero el actor es una de las personas más seguidas del país y no ha podido esconder el secreto demasiado tiempo. De esta forma, ahora todo el mundo sabe que Casas se ha enamorado de Melyssa y lo mejor de todo es que están viviendo un cuento de hadas. El único problema es que, a diferencia de las princesas que solemos ver en las películas, Pinto vive en un pequeño piso situado en un céntrico barrio de Madrid que se caracteriza por su exclusividad. De momento no puede permitirse un palacio, pero hay que darle tiempo al tiempo.

La protagonista de nuestra noticia es de Cataluña, pero se mudó a la capital en 2024 por motivos profesionales. En este momento podemos recordar que su paso por La isla de las tentaciones le situó en el centro del escándalo y muchos programas de televisión empezaron a interesarse en ella. Tanto es así que llegó a participar en Supervivientes, donde dejó claro que sus polémicas del pasado ahora eran fantasmas que no le iban a obstaculizar su camino hacia el éxito.

Melyssa Pinto se enamoró de un joven llamado Marco Panosian y fue con él con quien se atrevió a asentarse en Madrid. Igual que ha pasado con Mario Casas, la influencer no quería dar demasiados detalles sobre su relación, pero en Instagram utilizaba algunas expresiones quedaban a entender que estaban viviendo juntos. Por ejemplo, decía «nuestro balcón» o «nuestra habitación». Pero, ¿cómo es este nidito de amor y por qué Casas no se ha mudado aquí? La respuesta es simple y puede resumirse con dos palabras: falta espacio.

Entramos en el piso de Melyssa Pinto

Después de revisar las pistas que ha soltado en su Instagram, podemos decir que el pequeño piso de Melyssa Pinto refleja a la perfección su estilo vital: práctico, acogedor y lleno de luz. La ex concursante de La Isla de las Tentaciones ha sabido convertir un espacio reducido en un lugar multifuncional que combina vida personal y trabajo. Su hogar se ha convertido en el escenario de gran parte de sus contenidos en redes sociales, donde sus seguidores pueden ver cómo ha transformado los metros disponibles en un entorno cálido y armonioso. Cada rincón está pensado para aprovechar la luz natural y ofrecer un ambiente sereno, ideal para grabar, descansar o compartir momentos con su inseparable pomerania.

El corazón del piso es, sin duda, el salón. Aunque no se trata de un espacio amplio, destaca por su gran luminosidad gracias a los dos balcones que dejan pasar la luz del sol durante buena parte del día. Enmarcados en madera pintada de blanco roto y decorados con cortinas translúcidas, estos balcones se han hecho muy conocidos, especialmente después de protagonizar un momento inesperado que dio que hablar en las redes: el día en que el perro de Melyssa salió a saludar a Mario Casas, confirmando indirectamente la relación entre ambos. Aquel gesto espontáneo de la mascota, feliz ante la llegada del actor, fue interpretado como una señal de la cercanía y frecuencia de las visitas, convirtiendo el balcón en un símbolo involuntario de su historia sentimental.

Esta es la decoración que ha elegido

La decoración del salón mantiene un equilibrio entre la estética nórdica y el toque personal de Melyssa. En el centro, una pequeña mesa de comedor con sillas en color rosa palo aporta suavidad y calidez al ambiente, mientras que el sofá, en un tono teja, añade contraste sin romper la armonía cromática. La iluminación juega un papel esencial, con dos lámparas de techo de cristal con tres puntos de luz cada una, adquiridas en la tienda Sklum, la misma de donde proceden muchos de sus muebles. El suelo de madera clara amplifica la sensación de amplitud, reforzando la idea de un espacio acogedor pese a sus dimensiones reducidas.

Además del mobiliario, los pequeños detalles decorativos revelan la personalidad meticulosa de la influencer. En las paredes se distribuyen baldas con plantas, ambientadores y objetos personales, que aportan vida y color sin recargar el ambiente.

Detrás del sofá se encuentra el sistema de calefacción, discretamente integrado en el conjunto, y en una de las esquinas destaca una cámara de videovigilancia que Melyssa utiliza para sentirse más segura. Frente al sofá, un mueble de madera con amplios compartimentos sostiene el televisor, flanqueado por los balcones y acompañado de un ventilador de pie que completa la estancia. Todo en este pequeño piso respira armonía y equilibrio, un reflejo fiel de la evolución de Pinto, que ha sabido hacer de su hogar un espacio donde la intimidad y la luz son los verdaderos protagonistas. No dispone de demasiado espacio, pero puede presumir de vivir en uno de los barrios de moda de Madrid.