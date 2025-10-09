Alarma en Castilla-La Mancha: la AEMET activa los avisos por lluvias y tormentas muy fuertes

La AEMET activa los avisos por lluvias y tormentas muy fuertes, será mejor que nos preparemos para recibir esta alarme en Castilla-La Mancha. Tenemos por delante una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos marcarán muy de cerca, con la mirada puesta a unos cambios que pueden acabar siendo esenciales. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca.

Las alertas pueden activarse en cualquier momento ante unos avisos que no traen buenas noticias. Esta recta final de una semana que para muchos puede ser más corta de lo esperado, acabará siendo la que nos marcará muy de cerca, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectará de lleno, con ciertas novedades que serán especialmente claves en estos días que hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener. Es hora de apostar claramente por un giro radical al que nos enfrentaremos todos, una nueva alerta está en camino y puede hacernos cambiar incluso los planes para estos días.

Se activa la alarma en Castilla-La Mancha

El sistema de alertas de la AEMET es un potente indicador de lo que nos está esperando. Nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden llegar en cualquier momento y sin duda alguna, acabarán marcando una destacada diferencia.

Tendremos que estar muy pendientes de un cielo que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Es hora de conocer en primera persona lo que puede pasar en unos días en los que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante.

Son tiempos de estar muy pendientes de algunas situaciones que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperadas. Con algunos detalles que pueden acabar llegando en breve y que pondrán en jaque a unas partes del país que están pendientes de unas lluvias que pueden causar estragos.

Lo peligroso de este episodio es que puede llover de forma intensa y continuada durante horas y horas, haciendo que esa agua que debería caer con moderación se convierta en un riesgo. Llover sobre mojado puede acabar siendo un problema en algunos puntos del país en los que tocará saber qué es lo que puede pasar en breve.

La AEMET activa los avisos por lluvias y tormentas fuertes

Las lluvias y tormentas fuertes son el principal riesgo de estas próximas horas, la AEMET no duda en activar todas las alertas y hacerlo por el bien de una población que deberá estar pendiente de ellas. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, en especial esta parte del país.

La AEMET advierte en esta previsión de Castilla-La Mancha: «Intervalos de nubes medias y altas con nubosidad de evolución en las horas centrales. En Albacete, intervalos de nubes bajas matinales y vespertinas que irán acompañados de nieblas aisladas en zonas altas. Chubascos y tormentas, más frecuentes, probables e intensas en la mitad sur y por la tarde y que, en las zonas de montaña del sur de Ciudad Real y de Albacete, pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo. Temperaturas mínimas en descenso en las zonas de montaña y con cambios ligeros en el resto. Temperaturas máximas en descenso. Vientos flojos de componente este».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas que pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de granizo en el sur de Ciudad Real y de Albacete. Descenso localmente notable de las máximas en zonas de montaña de Albacete».

España estará en alerta ante la llegada de esta nueva y activa borrasca: «Se prevé que la dana Alice siga dejando una situación de inestabilidad en la mayor parte de la mitad sureste peninsular, Baleares, Ceuta y Melilla, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones. Se prevén fuertes y con tormenta, localmente con granizo, en la fachada oriental peninsular e islas Pitusas, con probables intensidades muy fuertes o torrenciales, con acumulados significativos, en zonas del sur de la Comunidad Valenciana y de Murcia. A lo largo del día se extenderán a la mitad sureste de Andalucía, donde también es posible alcanzar intensidades fuertes. Cielos poco nubosos en general en el resto de la Península, aunque con abundante nubosidad baja en el tercio norte que podría dejar alguna lluvia débil en el Cantábrico oriental y una tendencia a despejar, e intervalos de nubes de evolución en entornos de montaña del centro. En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas y poco nuboso en el resto.

Probables bancos de niebla matinales y vespertinos en los principales entornos de montaña de los tercios norte y este peninsular, sin descartar puntos de Alborán. Temperaturas máximas en descenso en el cuadrante sureste peninsular, Alborán y Canarias, con ascensos en el litoral atlántico andaluz, oeste de la Cordillera Cantábrica y Galicia. Mínimas en aumento en el extremo suroeste peninsular, con aumentos en el centro y en la mayor parte de la mitad norte. Pocos cambios en general en el resto. Predominarán vientos del este y nordeste en la Península y Baleares, con cierzo amainando en el Ebro. Serán moderados en zonas de litoral, Estrecho, norte de Galicia y ocasionalmente en zonas de ambas mesetas; con probables intervalos fuertes en litorales de Cataluña, noroeste de Galicia y sureste peninsular así como en el Estrecho y Baleares. En Canarias, alisio moderado con intervalos de fuerte».