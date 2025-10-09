Soy jubilado y a estas alturas no he recibido la carta del Imserso para los viajes 2025-2026: lo que hay que hacer

La temporada 2025-2026 de los viajes del Imserso comienza el próximo mes de noviembre y desde el 6 de octubre al 10 de octubre los pensionistas que tengan la carta de acreditación podrán solicitar los viajes a un módico precio que ofrece el Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Los ciudadanos que aún no hayan recibido la confirmación por parte del Imserso se tendrán que poner en contacto vía telefónica con el instituto que gestiona los viajes para los jubilados españoles. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nueva temporada de viajes del Imserso.

La temporada 2025-2026 de viajes del Imserso llega con muchas novedades. Desde el 6 de octubre y hasta el 10 de octubre, los jubilados españoles que tengan la carta de acreditación podrán reservar su viaje. Desde el pasado 11 de septiembre, desde el Instituto de Mayores y Servicios Sociales han procedido al envío de cartas a 2,8 millones de españoles potenciales beneficiarios de estos viajes por la costa peninsular, costa insular y balear, además del turismo de escapada.

En total, este año se ofertan 879.213 plazas para los viajes del Imserso, que se distribuirán de la siguiente manera:

Costa peninsular: 440.284 plazas.

Costa insular y Baleares: 228.142 plazas.

Turismo de escapada: 210.787 plazas.

Una de las grandes novedades en esta temporada de viajes del Imserso es que se reservan 7.447 plazas con una tarifa plana de 50 euros para los beneficiarios de una pensión no contributiva. Con estos se pretende ofrecer una ventaja para los jubilados con las rentas más bajas. En este curso de viajes del Imserso también será posible viajar con una mascota.

¿Cómo reservar un viaje del Imserso?

El pasado 6 de octubre comenzó la comercialización de viajes del Imserso para los usuarios residentes en las comunidades autónomas de Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco.

Desde el miércoles 8 de octubre pueden hacer lo propio los usuarios residentes en Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Ciudad Autónoma de Melilla y Murcia. Este viernes 9 de octubre podrán reservar sus viajes los acreditados no preferentes y el sábado 10 de octubre será la fecha en la que se podrán escoger los viajes que aún queden libres.

La página web del Imserso también informa sobre cómo proceder a la reserva de los viajes, que se tendrán que hacer con las empresas adjudicatarias o en las agencias de viaje correspondientes. «En esta carta de acreditación se incluye una clave, compuesta por cuatro números, que permite a la persona titular de la misma realizar su reserva telemáticamente a través de la central de reservas de las empresas adjudicatarias», informan. «En el caso de realizar la reserva en las agencias de viajes que colaboran con el Programa de Turismo del Imserso, solo es necesario llevar el Documento Nacional de Identidad», añaden en los canales oficiales del Imserso.

El Imserso también hace mención a los potenciales usuarios del Programa de Turismo del Imserso a los que no les han llegado las cartas de acreditación a casa. Si eres un jubilado que cumple con los requisitos y no te han llegado las claves, tendrán que «llamar al teléfono gratuito +34 912 667 713 en horario de lunes a viernes de 9.00 a 18.00».

Requisitos para disfrutar de los viajes del Imserso

El Imserso también recuerda a través de su página web que los requisitos para disfrutar de los viajes del Imserso en la nueva temporada son los siguientes:

Ser pensionista de jubilación del sistema de Seguridad Social español.

Ser pensionista de viudedad con cincuenta y cinco o más años de edad del sistema de Seguridad Social español con cincuenta y cinco o más años de edad.

Ser pensionista por otros conceptos del sistema de Seguridad Social español o perceptor de prestaciones o subsidios de desempleo, con sesenta o más años de edad.

Con respecto a los requisitos de los acompañantes, el Imserso deja claro que «las personas usuarias podrán ir acompañadas por su cónyuge o, en su caso, por pareja de hecho o persona con la que se constituye una unión estable y de convivencia».