Mazón: «Es inmoral que el Gobierno de Sánchez cobre intereses por los créditos ICO que dio a los afectados»

PREGUNTA.- ¿Por qué cree que ocurre esto?

Pues habrá que preguntárselo al Gobierno de España.

P.- ¿Es por malicia?

A mí me parece una inmoralidad que haya afectados que tengan que pagar el IBI durante este año 2025 y que el Gobierno no haya ayudado a eso.

P.- ¿Cree que Sánchez lo hace deliberadamente para castigar a los valencianos?

R.- Me parece suficientemente grave el hecho en sí como para calificar la intención porque creo que se califica sola. Creo que es inmoral, premeditado o no, a mí no me puede caber en la cabeza que se aprueben créditos ICO para afectados y que tengan que devolverlos con intereses. Esos intereses hay que perdonarlos. Nosotros los créditos de la Generalitat los hemos perdonado. A mí no me cabe en la cabeza que los autónomos tengan que seguir pagando la cuota o que haya 5.000 autónomos en estos momentos en la zona de la DANA que no están recibiendo la ayuda por haber cesado de actividad y no habiéndoselo prometido el Gobierno hace un año. Esto para mí es una inmoralidad. Mientras todo eso ocurría, nosotros poníamos en marcha unas ayudas que creo que todo el mundo al menos puede ver que han sido muy efectivas y muy rápidas. Ayudas de primera necesidad, lo primero que necesita una familia, comprarse ropa, restablecer algo de su vida. Se llaman ayudas de primera necesidad, también para material sanitario. Pues nosotros hemos pagado dos veces. Ya hemos hecho dos remesas de ayudas de primera necesidad. Una de 6.000 euros y otra de 3.000.

P.- Lo cierto es que usted cayó en la trampa de Pedro Sánchez, que es un tramposo y un mentiroso. Yo creo que eso no lo duda ni hasta el propio Pedro Sánchez. Usted confió en él, al menos unas horas…

R.- Fíjese, con el Gobierno de España hay demasiada gente que está cayendo en la trampa. El Gobierno de España hoy no ha pagado un año después apenas el 7% de las ayudas de primera necesidad. Hay más de 36.000 familias en la zona DANA que aún un año después no han recibido del Gobierno ni siquiera la ayuda de primera necesidad, que es la que se tiene que dar en las primeras semanas, que es la más urgente. Hay que eliminar burocracia, hay que ponerse a trabajar, hay que querer hacer las cosas. A estas 36.000 familias también les podemos preguntar si han caído en la trampa de esperar una ayuda de primera necesidad de Pedro Sánchez.

P.- ¿Pero usted no admite cierta candidez en las primeras horas, cuando confió en la palabra del presidente del Gobierno? Confiar en la palabra de Pedro Sánchez es un ejercicio un poco iluso.

R.- Le voy a contar un dato que en aquel momento, por prudencia y por sentido común, no dábamos. Desde el departamento de Emergencias se establecía que era mejor no darlo. El primer dato que se tiene es de 17.000 desaparecidos. Por eso, durante aquellos días, cada vez que interveníamos ante los medios de comunicación, pedíamos, por favor, a la ciudadanía que, si por fin localizaban al familiar o a la persona que estaban buscando, por favor lo comunicaran para poder hacer la criba adecuada y no estar buscando a alguien inútilmente y gastar recursos en esa cuestión. Pero nos enfrentábamos a una posibilidad de hasta 17.000 desaparecidos. En ese momento, ¿cuál es la responsabilidad diplomática, institucional o política de un presidente de la Generalitat? ¿Poner puentes al Gobierno de España o tratar de facilitar al máximo, por todas las vías posibles, que la colaboración sea extraordinaria y sin un pero? Esa era la diatriba.