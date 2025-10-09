No andes, corre: la espectacular colección de Zara Home para Halloween que va a arrasar en las casas más pijas

Estamos en octubre y como no, este es el mes de Halloween. De hecho, a este mes se le conoce como el de la Spooky Season, de modo que si eres de los que vive la temporada con intensidad y al llegar Halloween lo celebra por todo lo alto no te puedes perder la colección que ha lanzado Zara Home, con disfraces, elementos decorativos y mucho más.

Lo mejor de esta colección de Zara Home por Halloween, es que han sabido dar con la fórmula perfecta: mantener el espíritu lúdico de esta fiesta, pero con un punto de sofisticación que encaja igual de bien en cualquier piso o casa. Todo, sin perder ese toque familiar y cálido que tanto caracteriza sus colecciones de temporada. Desde manteles de algodón con estampados sutiles hasta iluminación ambiental que transforma un salón entero, la propuesta de este año invita a dejarse llevar por los pequeños detalles. Y si tienes niños, mejor aún. Porque Zara Home ha pensado en ellos con una selección preciosa de disfraces, accesorios y menaje infantil que permiten vivir la noche más mágica del año de una forma especial. ¿Te la vas a perder?

La espectacular colección de Zara Home para Halloween

Al llegar Halloween es tradición, también en España, decorar y ambientar algunas estancias de la casa y en las que son más pijas ya tienen todo esto que te enseñamos. No lo dejes escapar porque está arrasando.

Guirnalda de luces telaraña

Por 15,99 euros, esta guirnalda decorativa con forma de telaraña es una de las piezas más buscadas. Tiene 80 luces LED, ocho modos de funcionamiento y tres metros de largo, suficientes para enmarcar una puerta, un espejo o incluso una chimenea. Funciona con pilas AA y desprende una luz cálida que transforma el espacio sin necesidad de nada más.

Lámpara telaraña USB

Por 19,99 euros, esta lámpara metálica que proyecta una telaraña sobre la pared es el detalle que convierte cualquier rincón en una escena de película. Pequeña (15 cm de alto), discreta y con puerto USB, es perfecta para colocar sobre una mesita auxiliar o en el dormitorio de los niños. Su diseño sobrio en gris y negro encaja incluso fuera de temporada: cuando termina Halloween, sigue funcionando como luz ambiental.

El mantel más chic de Halloween

El mantel de algodón multicolor (29,99 euros) es, probablemente, la pieza más Zara Home de toda la colección. Confeccionado en algodón de alta calidad, combina rayas suaves con pequeños dibujos de estrellas y murciélagos. Es ideal para una mesa de entre cuatro y seis comensales y convierte cualquier cena en una experiencia única para Halloween.

Taza gato y calabaza

Por 9,99 euros, esta taza de cerámica con forma de gato disfrazado de calabaza se ha convertido en un pequeño objeto de deseo aunque se diseñara para niños. Su mezcla de tonos gris y naranja encaja con el otoño, y su tamaño (270 ml) es ideal para un café, un chocolate o una infusión caliente.

Bol de palomitas

Halloween también es cine y sofá. Y para eso, nada como el bol de palomitas de Tritan (15,99 euros). Su diseño retro, con rayas y murciélagos, enamora a los amantes de lo vintage. Además, es resistente, apto para lavavajillas y no retiene olores. En la práctica, es tan útil como bonito: puedes usarlo para palomitas, galletas o como centro de mesa con golosinas.

Invitaciones de Halloween

Puede que si haces fiesta de Halloween con los niños o con tus amigos, invites por WhatsApp, pero lo cierto es que Zara Home recupera el encanto de lo clásico con su talonario de 50 invitaciones de Halloween (3,99 euros). Con tipografía manuscrita y detalles en tonos naranjas y negros, estas tarjetas son perfectas para quienes organizan una cena o una merienda temática. Un gesto sencillo que eleva cualquier evento.

Bol “BOO”

Con su diseño de letras unidas formando la palabra BOO y acabado con glitter, este bol (15,99 euros) es imposible de pasar por alto. Mide casi medio metro de ancho y puede usarse como frutero, bandeja de dulces o simplemente como decoración central. Es alegre, brillante y tiene ese punto naïf que tanto gusta en los hogares con niños (y en los que no los tienen también).

Los disfraces más monos del año

La colección infantil de Zara Home para Halloween es un sueño para los más pequeños. Las capas de diablo, los vestidos de bruja con tul brillante y los trajes de esqueleto que brillan en la oscuridad (todos por unos 25,99 euros) combinan comodidad y diseño. Los tejidos son suaves, los detalles están cuidados, y todo tiene ese aire de disfraz bonito que se puede llevar incluso para una fiesta del cole sin resultar exagerado.

Otras cosas que puedes encontrar en la colección

Además de estas piezas estrella, la colección se completa con una amplia gama de pequeños tesoros para los amantes de Halloween: platos y vasos de papel, servilletas con estampado de calabazas, moldes de repostería en forma de hoja o mini calabaza, boles y jarras de gres color tierra y hasta cuentos infantiles como Gustavo, el fantasma tímido o Leila, la bruja perfecta. Todo pensado para que tanto los adultos como los niños puedan disfrutar de un Halloween cuidado hasta el último detalle.

Y todo ello ya lo tienes disponible en tiendas y en la web de Zara Home, demostrando que el miedo también puede tener estilo. Y, sobre todo, que el diseño bien hecho no entiende de edades. Así que sí, esta vez el consejo es literal: no andes, corre, porque lo más bonito de Halloween 2025 se va a agotar antes de que empiece la noche de los sustos.