Halloween 2025 en el Parque de Atracciones de Madrid: cuándo es, espectáculos, pasaje del terror y entradas

El Parque de Atracciones de Madrid celebra Halloween 2025 con un buen número de eventos de los que podrán disfrutar todos los madrileños y las personas que visiten la capital de España durante las próximas semanas. Este espacio ha anunciado un calendario de actividades con el miedo como protagonista para pequeños y adultos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los espectáculos que se celebran en el Parque de Atracciones de Madrid en Halloween 2025.

El próximo viernes 31 de octubre se celebra el tradicional día de Halloween y, con motivo de ello, el Parque de Atracciones de Madrid ha diseñado un calendario de actividades que va más allá del último día de este mes y la llegada de la festividad de Todos los Santos, que es el sábado 1 de noviembre de 2025. Desde el pasado 27 de septiembre y hasta el próximo domingo 2 de noviembre, este espacio ubicado en la capital de España hace una oda al miedo con un calendario repleto de actividades en los que podrán disfrutar niños y adultos.

«Para vivir desde dentro Halloween en Parque de Atracciones de Madrid, hay que echarle valor. Fantasmas, zombies, brujas, monstruos y demás criaturas te están esperando para disfrutar de tu familia o amigos», informa a través de su página web el Parque de Atracciones de Madrid sobre lo que tiene preparado para recibir el día de Halloween en 2025. A través de su canal también ha informado a los amantes de los espectáculos sobre los horarios con motivo de esta festividad: abrirá los viernes, sábados y domingos hasta el 2 de noviembre.

Halloween 2025 en el Parque de Atracciones de Madrid

«Descubre la nueva cartelera de shows y pasacalles para todos los públicos, exclusivos de esta temporada», informa el Parque de Atracciones de Madrid sobre las actividades con motivo de Halloween 2025 que ha dividido en pasajes de terror, espectáculos, Scare Zone y Halloween en familia, donde los más pequeños podrán disfrutar del miedo acompañados por sus padres.

Pasajes del terror

Es la joya de la corona del Parque de Atracciones de Madrid durante Halloween 2025. En su página web oficial, este espacio avisa que vas a experimentar el siguiente nivel de lo que a adrenalina y emociones fuertes se refiere. Los pasajes son los siguientes:

Asylum.

El templo de Shanarkai.

El Viejo Caserón.

Nosferatu.

The Walking Dead Experience.

Espectáculos

El Parque de Atracciones de Madrid ha renovado su cartelera de espectáculos con shows tematizados de Halloween. «Mientras recorres el parque disfrutando de la decoración y de toda nuestra variedad de atracciones, el recinto del parque se convertirá en otra prueba para tus nervios gracias a nuestras espeluznantes actuaciones…», dicen desde este espacio. Los espectáculos por Halloween 2025 son los siguientes.

Salida Zombie.

Scream Show.

Nickelodeon Halloween Party.

Scare Zone

Este es otro de los grandes atractivos del Parque de Atracciones de Madrid para Halloween 2025. En este espacio podrás descubrir los misterios y secretos de la zona de alta seguridad Área 51. «El misterio y la ciencia ficción cobrarán vida como nunca antes lo habías podido imaginar en un espacio dedicado a los clásicos del terror de los años 80», informa el parque en su página web.

Halloween en familia

El Parque de Atracciones de Madrid tiene novedades para los más pequeños de la casa con motivo de Halloween 2025. Además de los shows y pasacalles, habituales durante todos los años, hasta el próximo 2 de noviembre también se habilitarán dos pasajes infantiles que son los siguientes:

El castillo misterioso.

La pirámide maldita.

En estos pasajes los menores de entre 3 y 12 años siempre tendrán que ir acompañados de un adulto. Su duración será de entre 7 y 8 minutos.

Precios de las entradas

Por lo que respecta al precio de las entradas, la entrada general con fecha determinada para personas con más de 140 centímetros de altura será de 43,90 euros en taquilla y 22,90 euros a través de la web.

La reducida con fecha determinada para niños, mayores de 65 años, personas con discapacidad y familia numerosa también será de 34,90 euros en taquilla y 22,90 euros a través de la web. Este espacio también fija un precio especial para los nacidos entre el año 1994 y 2010 de 19,90 euros. Esta promoción también estará disponible para los que visiten el parque los viernes.