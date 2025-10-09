La leyenda sobre Shakira y Clara Chía que se inventó Javi Hoyos: «Estábamos escasos de noticias»

Ya han pasado varios años desde que Gerard Piqué y Shakira pusieron punto y final a su polémica historia de amor, pero todavía hay muchas cuestiones que siguen encima de la mesa. A continuación, vamos a sacar a la luz una información que lleva mucho tiempo circulando por los medios de comunicación y que, tal y como ha reconocido su autor, no tiene nada de cierto. Estamos hablando de una leyenda que tiene dos protagonistas: Shakira y Clara Chía. Según se contó en su momento, la cantante descubrió la presunta infidelidad del empresario porque le faltaba un bote de mermelada en la nevera. Siguiendo este planteamiento, Piqué nunca consumía este producto, así que la colombiana tuvo claro que alguien había entrado en su casa.

Durante mucho tiempo, los fans de Shakira han acusado a Clara Chía de haber tenido un comportamiento incorrecto, pero la situación acaba de dar un giro radical porque Javi Hoyos ha reconocido que la historia de la mermelada no es cierta. Se la inventaron sus compañeros de Socialité, el programa que antiguamente presentaba María Patiño en Telecinco. Javi tenía un puesto importante en la redacción y le encargó una tarea a uno de sus compañeros que terminó haciéndose viral e incluso cruzó nuestras fronteras.

«¿Puedes creer que lo de la mermelada es una tontería que nos inventamos nosotros en Socialité y llegó a nivel internacional?», le ha preguntado Hoyos a Xuso Jones y a Ana Brito durante el pódcast Poco se habla. Y después ha explicado: «Nosotros estábamos escasos de noticias ese día y le dije a un redactor: por favor, ponte a rastrear qué cosas tienen Shakira y Piqué en la nevera y vamos a ver qué cosas les gustan porque igual en la nueva canción hay alguna pista. Entonces hicimos una coña y dijimos: pues, la mermelada».

El periodista ha desvelado que esta noticia llegó a oídos de Clara Chía, quien no dudó en reaccionar. «No me acuerdo ella qué dijo al respecto, supongo que fue algo como: qué tonterías decís a veces». Como vemos, el ejemplo que ha puesto Javi es perfecto para entender cómo funcionan algunas rupturas en la crónica social. Hay rumores que se convierten en noticia, por eso es importante que los protagonistas den explicaciones antes de que el público dicte sentencia.

El problema que tuvo Clara Chía

Los seguidores de Shakira situaron a Clara Chía en el centro del escándalo y le hicieron responsable del sufrimiento que estaba atravesando la artista. Debemos tener en cuenta que la joven era anónima, no sabía cómo funcionaba la industria del espectáculo y de un momento a otro se vio envuelta en una guerra bastante complicada. No tenía herramientas para defenderse y decidió dar la callada por respuesta a muchos ataques, aunque recurrió a los tribunales para intentar frenar las actitudes que ciertos paparazzi estaban teniendo con ella.

Gerard Piqué también recibió bastantes críticas, pero su situación es diferente porque él sí estaba acostumbrado a lidiar contra la presión del público. Durante su etapa como futbolista recibió numerosos mensajes ofensivos y nunca agachó la cabeza. Es más, los expertos siempre han sostenido que el catalán tiene un carácter prepotente que no le ayuda a hacer amigos.

Ahora, gracias a Javi Hoyos hemos descubierto que una de las leyendas que dejaban en mal lugar a Piqué y a Clara es falsa. Por eso, nos preguntamos: ¿Recibirán algún perdón o el resto de errores que sí han cometido impedirán que la audiencia sea solidaria?

Javi Hoyos, periodista e influencer

No podemos cerrar esta noticia sin subrayar que Javi Hoyos se ha posicionado como una de las figuras más destacadas del periodismo digital, uniendo su experiencia en los medios tradicionales con una habilidad innata para conectar con el público en redes sociales. Tras una sólida carrera en televisión, donde trabajó en espacios de información y entretenimiento, decidió trasladar su conocimiento del sector a las plataformas, transformándose en un referente del llamado «periodismo de entretenimiento».

El éxito de Javi Hoyos en redes como TikTok e Instagram se explica por su habilidad para entender los nuevos códigos de la comunicación y adaptarlos a la inmediatez que exige el público actual. Con millones de seguidores que consumen a diario sus vídeos, ha logrado que su contenido informativo se perciba como una mezcla perfecta entre rigor y entretenimiento. Lejos de limitarse a repetir titulares, analiza, comenta y aporta contexto a las noticias del corazón y la actualidad social, generando un diálogo continuo con su audiencia. Por otro lado, trabaja en TVE de presentador, así que no ha perdido su esencia.