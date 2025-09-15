Xuso Jones confirma a Happy FM que su pódcast ‘Poco se habla’ no se cancela

El Día de los Santos Inocentes es el 28 de diciembre, pero los fans del pódcast Poco se habla han sufrido una enorme inocentada por adelantado. Era en la mañana de este lunes 15 de septiembre cuando saltaba la falsa noticia de que Xuso Jones y Ana Brito decidían cancelar su exitoso programa. No se trataba de un rumor, ya que los mismos protagonistas se han encargado de lanzar un comunicado anunciándolo, pero todo se ha tratado de una broma de mal gusto, especialmente para lo que tenían entradas compradas para su gira de teatros, que comenzará en el mes de octubre. Happy FM ha podido hablar con el cantante y presentador, que ha desmentido el final y ha anunciado que habrá nueva temporada.

«Tras la información dada por algunos medios y todo el revuelo formado en las últimas horas, preferimos ser nosotros quienes os lo contemos. Hemos tomado la decisión de poner fin a nuestro pódcast Poco Se Habla», así comenzaban anunciado el final de esta aventura profesional. Algo que más tarde se sabría que era falso.

«Han sido años extraordinarios, cargados de ilusión y de experiencias únicas, en los que hemos sentido el apoyo y el cariño constante de nuestros oyentes», continuaban. Además, lanzaban un mensaje a sus seguidores durante todo este tiempo: «Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado y han estado al otro lado durante estas 6 increíbles temporadas».

Horas después, hemos sabido que se trata de un falso comunicado y que todo ha sido una jugarreta para anunciar que habrá séptima temporada, algo que seguro a no todos sus fans habrá sentado bien. Se trataba de una noticia que llegaba en el mejor momento del espacio, por eso había sorprendido tanto.

Ante el revuelto, el propio Xuso ha querido confirmarlo a Happy FM, minutos después de que el periodista Javier de Hoyos, el que comenzó este rumor en la tarde del domingo, lanzase un vídeo. «¡Perdón a todos por el susto, se nos ha ido de las manos!», así han querido disculparse los dos protagonistas de esta historia.

La gira de ‘Poco se habla sigue en pie’

Para tranquilidad de los que tenían compradas sus entradas, como es lógico los shows seguirán adelante. Desde octubre y hasta diciembre de 2025 tienen todas las entradas vendidas de sus especiales en grandes teatros de ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia y Bilbao.

Poco se habla es un pódcast que se ha emitido durante seis temporadas en diferentes plataformas, estando disponible también en video en YouTube. La relevancia del programa era tan importante que en el año 2024 ganaron el premio Ondas de pódcast a Mejor anfitrión, categoría dedicada a los espacios dedicados a entrevistas.