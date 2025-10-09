El portavoz de la AEMET confirma la alerta por lluvias muy fuertes: aviso por crecidas e inundaciones

La AEMET lanza un importante aviso por crecidas e inundaciones ante la llegada de lluvias muy fuertes. Esta recta final de una semana en la que parecerá que el otoño llega con mucha fuerza nos ha dejado una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos marcarán de cerca. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de cerca. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner sobre la mesa una previsión del tiempo que puede ser clave.

En estos días que tenemos por delante, tocará estar muy pendientes de unos cielos que pueden darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Con la mirada puesta a una serie de situaciones que pueden acabar siendo peor de lo que esperaríamos. Es momento de conocer qué es lo que pasará en estas próximas horas con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden llegar en cualquier momento. Estaremos pendientes de una borrasca que parece que llegará con mucha fuerza a nuestro país. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en breve para empezar a hacer planes.

Aviso por crecidas e inundaciones

Lo peor de estas lluvias es que en algunas partes del país llueve sobre mojado. Eso quiere decir que las alertas se multiplican, ya que estaremos ante una serie de cambios que pueden acabar siendo los que marcarán estos días que hasta la fecha no hubiéramos imaginado.

Es momento de apostar claramente por un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca y puede acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada.

Son tiempos de saber qué es lo que puede pasar en unos días en los que quizás tendremos que sacar el paraguas o incluso quedarnos en casa. Las alertas ante determinadas zonas del territorio son las que van a hacer que estemos muy pendientes de una serie de cambios que van a llegar sin avisar y pueden ser especialmente peligrosas.

La AEMET no duda en lanzar un aviso especial ante la crecida de ríos y de algunos barrancos que pueden comprometer a algunas zonas. Es importante estar pendientes de estas alertas para evitar un riesgo innecesario.

Confirma un portavoz de la AEMET la alerta por lluvias abundantes

Estamos viviendo un otoño en el que las lluvias abundantes son el principal riesgo al que nos enfrentamos. Vivimos una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en estos días que tenemos por delante y que será clave que empecemos a ver llegar.

Tal y como nos indica este comunicado de la AEMET: «se esperan los primeros chubascos en el este de Castilla-La Mancha e interiores de la Comunidad Valenciana y norte de Murcia, que ya desde primeras horas del jueves 9 se extenderán al litoral de Tarragona, Barcelona y Comunidad Valenciana, y a lo largo del día a Ibiza y Formentera, resto de Murcia, mitad oriental de Andalucía y sur de Castilla La Mancha, sin descartarlos en otras zonas de Castilla-La Mancha, de Cataluña y sistema Central. Se espera que estos chubascos, que se desplazarían lentamente y podrían regenerarse con el aporte de humedad en superficie, vayan acompañados de tormentas, granizo y alcancen intensidad fuerte o muy fuerte, incluso torrencial de manera más probable en los litorales de Valencia, Alicante y Pitiusas, donde podrían superarse los 100 mm en 4-6 horas. El viernes 10 y el sábado 11 se esperan los días álgidos del episodio, con los vientos del nordeste alcanzando su máxima intensidad. Los chubascos más intensos se esperan en Valencia, Alicante y Murcia, donde serán localmente muy fuertes, probablemente de intensidad torrencial, y con acumulados que podrían superar los 140 mm en 12 horas, de manera más probable en la provincia de Valencia. Las tormentas se extenderían hasta el sur de Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana, este de Castilla-La Mancha y Andalucía, preferentemente en las Béticas».

Siguiendo con la misma previsión: «El domingo 12 el viento en superficie perderá intensidad, pero se espera que continúe la situación de inestabilidad en niveles medios y altos y los vientos húmedos en niveles bajos, con los chubascos más intensos, localmente fuertes o muy fuertes, siendo más probables entre el cabo de la Nao y la desembocadura del Ebro, pudiendo alcanzar el interior de la Comunidad Valenciana, sudeste de Aragón, y Baleares. El lunes los vientos seguirán perdiendo intensidad. Los chubascos podrían extenderse hasta el centro peninsular, aunque los más probables e intensos se esperan nuevamente en la Comunidad Valenciana y Baleares. Existe una alta incertidumbre en la posición de Alice y su interacción con los flujos en superficie, lo que determinará las zonas con mayor adversidad cada jornada, por lo que se recomienda un seguimiento detallado de las actualizaciones de las predicciones y avisos durante los próximos días».