Los ‘rent a car’ achacan al déficit de transporte público los problemas de movilidad en Baleares

La patronal de rent a car de la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos (Feneval) achaca al déficit de transporte público los problemas de movilidad que padecen las carreteras de Baleares.

Durante la convención anual celebrada en Benidorm (Alicante), el presidente ejecutivo de Feneval, Juan Luis Barahona, ha mostrado su preocupación por «la deriva política» que se ha desarrollado durante este año en el archipiélago balear, donde, a su juicio, «se han impuesto de manera unilateral restricciones al turismo, dirigidas esencialmente al sector de las empresas de rent a car».

Un sector del alquiler de vehículos que genera empleo directo e indirecto para cerca de 82.000 personas en todas las Islas, de las cuales 61.100 se encuentran en Mallorca. Esta actividad representa el 45% de los ingresos de Baleares y contribuye al 13% del PIB a nivel nacional.

Según la patronal, esta limitación vulnera la Ley autonómica de control de afluencia de vehículos, dado que no fue publicada con una antelación mínima de tres meses, antes de su entrada en vigor, en el BOIB. Al mismo tiempo ha lamentado que se «criminalice» a un sector que representa sólo al 10% de los vehículos que circulan por las Islas, mientras que el 90% restante «no son tenidos en cuenta».

«Parece que hacemos algo mal por parte de la automoción y, también, por parte del turismo, a los que se nos criminaliza por todos los problemas existentes en las zonas de mayor afluencia turística, pero no establecen unas soluciones reales», ha afirmado Barahona.

Por su parte, el presidente de la patronal en Baleares, Baleval, Cristóbal Herrera, aseguró que el problema es que tanto el Govern como los gobiernos de las distintas islas, «en lugar de colaborar para mejorar el turismo han decidido ponerse al frente de la manifestación contra el turismo».

Los representantes de las empresas de alquiler defienden la necesidad de proteger esta actividad en Baleares, advirtiendo que, de no hacerlo, se pondría en riesgo significativo el sustento de numerosas familias, sobre todo en Mallorca, donde se concentra la mayor parte de la fuerza laboral en este ámbito.

Cabe recordar que en Formentera ya funciona la limitación a los vehículos, medida que entró en vigor por primera vez en 2019 para regular su entrada, circulación y estacionamiento en la isla en temporada alta y en Ibiza ha entrado en vigor este año.

No obstante, hay que recordar que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recurrido el acuerdo del Consell de Ibiza para limitar la entrada de vehículos en la isla durante la temporada de verano.

Aunque la Comisión reconoce que el Consell puede controlar legalmente la afluencia de vehículos, utilizaría un método para repartir las autorizaciones entre las empresas de alquiler que «discrimina y restringe de forma injustificada la competencia en el mercado».

El sistema de reparto establecido por el Consell asegura que las solicitudes de aquellas empresas que piden menos de 150 autorizaciones se conceden de forma íntegra. A partir de ese umbral, las autorizaciones restantes se reparten en módulos de 150 vehículos cada uno, atendiendo únicamente a un criterio de «orden de llegada», ha explicado la CNMC.

El ajuste de la oferta de vehículos recae, por tanto, sobre aquellos operadores que solicitan un mayor número de autorizaciones.

Según la Comisión, los criterios que sigue el Consell no se basan en los méritos u ofertas económicas de las empresas, ni en la antigüedad o las características medioambientales de los vehículos.

Este sistema reduce por ello de forma «muy significativa» los incentivos de las empresas a competir, lo que acaba afectando a la prestación del servicio y a los consumidores.