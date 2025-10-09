La Audiencia corrige a Peinado: no puede investigar la malversación de Begoña Gómez por separado

La Audiencia Provincial de Madrid ha corregido la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir una pieza separada para investigar a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por un delito de malversación relativo a la contratación y las actividades de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. No obstante, avala investigar la malversación dentro de la pieza principal.

Así consta en un auto dictado el pasado 3 de octubre, en el que estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Begoña Gómez contra una resolución dictada el pasado mes de marzo por Peinado en la que mantuvo su decisión de abrir dicha pieza separada.

Los magistrados María del Rosario Esteban Meilán (presidenta), Jesús Gómez-Angulo Rodríguez y Enrique Jesús Bergues de Ramón (ponente) explican en el auto que la decisión del juez instructor fue «prematura e inmotivada desde el punto de vista fáctico, normativo y procedimental».

El tribunal señala que «si bien pudiera afirmarse que se trata de una mera decisión de acomodación procedimental sin mayor trascendencia e impuesta legalmente, al comprobar que el delito investigado corresponde ser tramitado conforme a la Ley del Tribunal Jurado», la decisión «sí tiene relevancia dada la complejidad de los diversos hechos investigados».

En este sentido, la Audiencia avisa al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid de que debe adoptar «las decisiones oportunas para acomodar el resto de actuaciones practicadas con posterioridad» a la apertura de la pieza separada.

Además, recuerda que en este procedimiento «no se investiga la legalidad del nombramiento de la asistente de la mujer del presidente, pues se encuentra fuera de toda duda que resulta necesario desde el punto de vista protocolario, de organización de agenda y de seguridad».

«La investigación habría derivado a la posible extralimitación de las funciones del cargo, ya que parece deducirse de las diligencias practicadas, que la misma ha participado desde su puesto de funcionaria de libre designación de Presidencia del Gobierno, en actuaciones del exclusivo interés personal de la esposa del Presidente», añade.

Begoña Gómez está imputada ya por cinco delitos que suman hasta 17 años de prisión: malversación de caudales o efectos públicos, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.