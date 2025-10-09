La freidora de aire está bien, pero este aparato de Lidl es aún mejor: cocina más y ocupa poco

En los últimos años, las freidoras de aire se han convertido en uno de los electrodomésticos estrella en muchas cocinas. Son prácticas, rápidas y permiten preparar recetas con menos aceite. Sin embargo, no siempre son suficientes cuando buscamos un aparato versátil que sirva tanto para cocinar desde cero como para recalentar, gratinar o incluso asar. Ahí es donde entra en juego la nueva propuesta de Lidl para la cocina.

La cadena alemana ha puesto a la venta un mini horno que está sorprendiendo a más de uno. Y no es para menos: ocupa poco espacio, pero ofrece muchas más funciones de las que imaginamos a primera vista. Además, es ideal para quienes no tienen horno convencional en casa o simplemente buscan un complemento que les resuelva el día a día sin gastar demasiado en electricidad. Este mini horno de SilverCrest no sólo compite de tú a tú con las freidoras de aire, sino que en muchos casos las supera. Con una capacidad generosa para su tamaño, diferentes programas de cocción y un precio muy ajustado, se está convirtiendo en uno de los electrodomésticos más prácticos de la temporada.

El aparato de Lidl mejor que una freidora de aire

Cuando lo ves por primera vez parece un horno de sobremesa sin más, de esos que apenas sirven para calentar. Pero al abrir la puerta te das cuenta de que tiene 14 litros de capacidad, que dan para mucho más de lo que imaginas. Entra perfectamente una pizza mediana, un molde de bizcocho o incluso una fuente de lasaña para varias personas. Y lo mejor es que, a pesar de ese espacio interior, el aparato sigue siendo compacto: 40,5 x 27 x 34 cm. Es decir, que no ocupa media cocina y se adapta bien incluso a encimeras pequeñas.

Potencia ajustada y temperatura versátil

Otro punto interesante de este mini horno que se vende en el bazar online de Lidl es la potencia de 1300 W, que le permite calentarse rápido sin gastar en exceso. No tienes que estar esperando demasiado para que coja la temperatura. Además, se puede regular entre 70 ºC y 230 ºC, lo que abre un abanico enorme de posibilidades: desde recetas que necesitan calor suave, como una receta de repostería (que a veces requieren de un tiempo y temperaturas especiales), hasta verduras asadas o carnes que necesitan de un golpe fuerte de calor para quedar doradas. El temporizador llega hasta los 60 minutos, aunque también tiene la opción de dejarlo funcionando de manera continua, algo muy útil si lo que deseas es poder cocinar sin estar pendiente todo el rato.

Tres funciones en un sólo aparato

El mini horno de Lidl cuenta con tres combinaciones de calor: superior, inferior y combinado (superior + inferior). Gracias a esto, se adapta a distintos tipos de recetas. Por ejemplo, el calor superior es perfecto para gratinar, el inferior para bases de pizza o tartas que necesitan cocerse bien, y la combinación de ambos garantiza un horneado uniforme. Es justo esta versatilidad la que lo coloca a este mini horno de Lidl a paso por delante de la freidora de aire tradicional, que se limita a un tipo de cocción que es mucho más concreto.

Accesorios incluidos y diseño práctico

El set viene con todo lo necesario para empezar a usarlo al momento: una rejilla, una bandeja para hornear, unas pinzas y hasta una bandeja para migas extraíble, lo que facilita mucho la limpieza. Este detalle es clave porque, al tratarse de un electrodoméstico de uso diario, resulta fundamental que no se convierta en un engorro mantenerlo limpio. Además, el diseño se presenta con puerta de cristal y asas laterales lo hace manejable y cómodo de usar.

Precio ajustado para lo que ofrece

Otro aspecto que está llamando la atención de este mini horno es su precio: 47,99 euros. Si lo comparamos con lo que cuesta una freidora de aire de tamaño medio, la diferencia no es grande. Pero cuando analizamos las funciones extra que ofrece este horno, el valor se multiplica. No sólo sirve para frituras más saludables, sino también para hornear, recalentar o incluso mantener la comida caliente sin resecarla.

El aliado perfecto en la cocina diaria

Al final, este mini horno de Lidl acaba siendo uno de esos aparatos que te sacan de apuros más veces de las que imaginas. Puede ser práctico para un estudiante que no tiene horno en casa, para una familia que en fiestas necesita preparar varios platos a la vez o para cualquiera que quiera cocinar sin ocupar demasiado espacio en la cocina. No es el más grande ni el más caro, pero justo ahí está su encanto: combina bien la potencia, el tamaño manejable y el precio, y eso lo convierte en una compra muy a tener en cuenta.