El favorito de cazadores y agricultores: un mecánico de la ITV desvela el coche más indestructible de España

Hay vehículos modernos perfectos para los jubilados, pero en una época marcada por la obsolescencia programada hay un coche que sobrevive al paso del tiempo y que es perfecto para agricultores y cazadores: el Citroën C15.

Y esta opinión no surge de cualquier lado, sino de un mecánico de la ITV que ha revelado cuál es, a su juicio, el coche más indestructible de las carreteras españolas.

La clave está en la calidad de sus piezas, la dureza y la simplicidad con la que ha sido construido. Gracias a ello ha conseguido convertirse en una furgoneta mucho más eficaz que otras más modernas.

El mejor coche para cazadores y agricultores, según un mecánico de la ITV

Pedro Bastida, mecánico de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y popular en redes sociales bajo el nombre @itvdeltiktok, ha causado sensación al publicar un vídeo donde señala sin dudar cuál es el coche más resistente: la furgoneta Citroën C15.

«Mirad gente, esta furgoneta es indestructible y eterna. Es supersimple, superligera pero con muy buenos materiales. Está muy bien fabricada, se diseñó para durar y si te compraste una en su momento seguro que la tienes todavía y te está dando menos problemas, que el coche que te compraste en el año 2020», ha afirmado.

Fabricada y comercializada en España durante los años 80 y 90, esta furgoneta ligera se convirtió en una herramienta imprescindible para autónomos, agricultores, ganaderos y cazadores.

El motivo fue su sencillez mecánica, su ligereza y su robustez, que la hicieron perfecta para recorrer caminos rurales, transportar cargas y resistir el paso del tiempo sin grandes averías.

Por qué la Citroën C15 es perfecta para los trabajadores rurales

Bastida destaca que la clave de la durabilidad de la C15 está en su simplicidad estructural y en la calidad de sus materiales. «Estamos hablando de una furgoneta demasiado simple pero a la vez muy robusta y que no suele dar fallos», ha destacado.

De hecho, para demostrarlo ha examinado una unidad con décadas de trabajo a sus espaldas: «Está todo en su sitio y las piezas tienen un tamaño bastante contundente para el peso y la potencia que tiene. Está muy bien construida, sigue funcionando y la verdad que todo es de hierro, no hay nada de plástico».

Nos hemos acostumbrados a vehículos modernos que parece que se rompen con mirarlos, pero la ventaja de la C15 es que se construyó para durar lo máximo posible.

Bastida lo ha explicado de la siguiente forma: «No hay nada que se pueda romper a corto plazo, está todo diseñado y fabricado para durar el máximo tiempo posible sin romperse y sin dar ningún tipo de problema».

El coche para cazadores y agricultores que siempre funciona como el primer día

En su análisis, Bastida pone especial atención en algunos detalles técnicos: «Mirad la suspensión trasera. La verdad que este coche es súper duro, súper robusto y súper efectivo, y no va a dar problemas en su vida útil. Así que nada, por cosas como esta la furgoneta sigue funcionando sin ningún problema».

En tiempos en los que la electrónica manda y los coches parecen diseñados para durar lo justo, la vieja Citroën C15 se mantiene como un símbolo de resistencia mecánica. Y a la vista está, no te dará problemas por mucho que la DGT cambie las reglas.