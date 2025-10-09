Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, miércoles 8 de octubre

El Hormiguero recupera el trono de las audiencias de la noche después de dos días en los que La Revuelta se lo había arrebatado. Pablo Motos y los suyos han conseguido gracias a Ana Mena, que es una invitada habitual de ambos programas, subir 1,3 puntos de share su audiencia en un día, venciendo a La 1 con claridad, después de un martes en el que los datos fueron sorprendentes. De esta manera la racha de la pública se rompe, dejando claro que había sido una excepción dentro de la regla. Así quedan las audiencias del miércoles 8 de octubre de 2025.

El show de Trancas y Barrancas destaca en el access prime time con un 15,7 % de cuota y 1.832.000 espectadores. Su mejor dato de los últimos días y con el que lidera con claridad sobre la pública. El show de La 1 recibió a Óscar Jaenada y a Ricardo Gómez, que reunieron al 14,2 % de share y 1.657.000 televidentes. Antena 3 lidera con un punto y medio de distancia y casi 200.000 espectadores de ventaja, dejando claro que sigue mandando.

El liderato de las audiencias de la noche se lo juegan entre esas dos ofertas, llegando casi a doblar al resto de competidores de otras cadenas. El resumen diario de Supervivientes sigue en dura pelea con First Dates, dejando claro que el programa de citas de Carlos Sobera debía haber seguido en Telecinco después del verano y que podría ser la gran alternativa a Motos y Broncano. Por detrás, El intermedio sigue sin levantar cabeza y ya nota en la nuca el aliento de Cifras y letras, que sigue logrando datos sorprendentes en La 2.

‘Supervivientes All Stars: Última Hora’: 7,9 % y 903.000

‘First Dates’: 7,8 % y 916.000

‘El Intermedio’: 7 % y 822.000

‘Cifras y letras’: 6.9 % y 807.000

La segunda parte de la noche se la llevó el estreno de la serie Sin gluten, que llegaba a La 1 con las dudas de las audiencias que puede conseguir una serie en abierto en estos momentos, donde es más cómodo verlas en cualquier plataforma. Juego de pelotas se mantiene, pero pierde el liderato ante el gran estreno de la noche, mientras que Telecinco y Cuatro han seguido peleando por la tercera posición. LaSexta, por su parte, sigue sin encontrar la fórmula en sus noches.

‘Sin gluten’ (estreno): 17 % y 1.214.000

‘Juego de pelotas’: 10,1 % 678.000

‘La agencia’: 7,6 % y 547.000

‘Callejeros’ (estreno nueva temporada): 6.6 % y 497.000

‘El Taquillazo’: ‘Sin rodeos’: 4.1% 301.000

El programa más visto del miércoles 8 de octubre

El título del programa más visto se lo lleva Antena 3 Noticias 2. El informativo de la noche, presentando por Vicente Vallés, reúne a 1.981.000 espectadores de audiencia media y el 18,4 % de cuota.

El Minuto de Oro, el más visto del día en toda la televisión, se lo lleva una vez más Pasapalabra, que consigue reunir a las 21:02 h (en pleno Rosco) a 2.819.000 personas.