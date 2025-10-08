¿Qué audiencia hicieron ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ ayer, miércoles 7 de octubre?

La baja de última hora de Marc Márquez como invitado de El Hormiguero se ha notado mucho, ya que la entrevista al campeón del mundo de MotoGP era una de las más esperadas, puesto que iba a ser la primera en un programa de entretenimiento tras su título. Su hueco lo ocupó el actor Jeremy Allen White, conocido mundialmente, aunque no se trata de un personaje muy conocido en nuestro país, pese a su relación con Rosalía. Eso ha dejado que La Revuelta haya podido aprovechar una oportunidad para plantar cara a Motos y su equipo y parar su racha de derrotas.

Si la noche del lunes ya fue igualada, decidiéndose por apenas una décima de share a favor de La 1, la batalla entre las dos cadenas crece en interés, después de que la cadena de Atresmedia haya dominado con facilidad en desde el final de la pasada temporada. Este martes, con la visita de la atleta María Pérez, doble campeona del mundo de marcha, y de Eva Soriano y Aníbal Gómez, nuevos presentadores de La 1, el show de la pública alcanzó un 14,6 % de cuota y 1.710.000 espectadores, datos que le hacen líder. El programa crece ocho décimas en un día.

Por su parte, El Hormiguero se debe conformar con un 12,9 % y 1.517.000 televidentes con la visita del actor. Esto supone una bajada de 139.000 espectadores y 1,1 % de cuota de pantalla, situándole en segunda posición sin ninguna duda, tanto en horario de estricta competencia como en su franja completa.

Aunque sigue lejos de estas dos opciones, el primer tramo de Supervivientes All Stars ha sabido aprovecharse, especialmente por la boda de Marta Peñate y Tony Spina. Su tramo Exprés, que coincide con La Revuelta y El Hormiguero, consigue una audiencia del 10,3 % y 1.184.000 espectadores. Por detrás, ya muy lejos, el resto de opciones de Cuatro, laSexta y La 2.

‘First Dates’: 7,6 % y 897.000

‘El Intermedio’: 5,7 % y 670.000

‘Cifras y letras’: 6% y 717.000

Audiencias del ‘prime time’ (sin ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’)

La batalla de la segunda parte de la noche no ha estado tan igualada y ha dejado a Supervivientes, con la parte principal de su gala del martes, como gran triunfador, llegando a marcar un gran 19 % de cuota de pantalla. De lejos le ha seguido Marc Giró y su Late Xou, que no han podido aprovechar el impulso dejado por el liderato de Broncano y los suyos.

Por su parte, la serie Renacer mantiene a su público fiel, aunque deja claro que la fórmula de las series turcas no pasa por su mejor momento en Antena 3. Código 10, pese a la expectación de tener en su plató a Hanan Alcalde, más conocida como Barbie Gaza’ tras su participación en la flotilla que pretendía entrar en Gaza, no generó gran interés y dejó uno de los datos más bajos del espacio. Tampoco fue una gran noche para laSexta, que vuelve a sufrir por culpa de Tesoro o cacharro, que no despega en las noches del martes.