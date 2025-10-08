Marta Peñate y Tony Spina celebran su boda en Honduras: así ha sido la emotiva ceremonia

El pasado martes 7 de octubre, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva entrega de Supervivientes All Stars: Tierra de Nadie presentada por Jorge Javier Vázquez. Pero no fue un programa cualquiera, puesto que los más fieles seguidores de este reality pudieron disfrutar de la boda de Marta Peñate y Tony Spina. Un enlace que ambos han preparado con mucha ilusión durante varios días hasta que, finalmente, se les ha brindado la oportunidad de darse el «sí, quiero» en los Cayos Cochinos de Honduras. Debemos tener en cuenta que la noche comenzó con un cúmulo de nervios y emoción por parte de los novios, puesto que ambos tenían muchas ganas de verse en el altar, en el que les esperaba el alcalde que iba a casarles. En un momento dado, antes de formalizar su boda, la canaria quiso sincerarse: «He mentido un poco, he dicho que es por el dinero, pero es por otras cosas».

Lejos de que todo quede ahí, Marta Peñate fue mucho más allá: «Estoy en proceso muy costoso, el tema del embarazo y demás, me enfoco mucho en eso y no tengo tiempo». Acto seguido, añadió: «Yo sé que a él le hacía mucha ilusión, pero no quería que me saliera mal eso. Sé que es el amor de mi vida y me quiero casar con él y por eso dije: ‘lo hacemos de locura aquí en Honduras’». Tony Spina también quiso dejar algo claro: «Hemos priorizado otras cosas antes que la boda». Fue entonces cuando el alcalde que oficiaba el enlace quiso empezar la ceremonia con unas preciosas palabras: «El matrimonio es una promesa de caminar juntos con la mirada hacia el futuro y el corazón en el presente». En ese momento, tanto los novios como los invitados comenzaron a emocionarse. De hecho, Adara Molinero no pudo evitar las lágrimas cuando, como madrina, les entregó los anillos.

Tras decirse unas palabras e intercambiarse los anillos, Marta Peñate y Tony Spina se dieron el «sí, quiero», que sellaron con un romántico beso. Acto seguido, firmaron los papeles que validaban esa ceremonia celebrada en los Cayos Cochinos de Honduras: «¡Ahora sí!», exclamaron, tras convertirse en marido y mujer.

Como manda la tradición, Marta Peñate no dudó un solo segundo en aprovechar la ocasión para lanzar su ramo de novia entre los invitados al enlace. De esta manera, por altura, Rubén Torres se hizo con las flores. Algo que no gustó a la canaria, que se lo arrebató al instante: «¡No vale! Pelearos por el ramo, chicas», bromeó. Acto seguido, volvió a tirarlo y fue Torres quien alzó a Gloria Camila para que se hiciese con el ramo: «¡Qué me caso!», exclamó, la hija de Rocío Jurado.

Marta Peñate y Tony Spina, emocionados al hablar con sus familiares en su boda

En este día tan señalado, y como no podía ser de otra forma, el novio y la novia recibieron mensajes muy importantes para ellos. Tony Spina se emocionó al escuchar a su madre y su hermana, que se encontraban en plató: «Muchísimas felicidades. Tenemos que hacer un fiestón cuando volváis». El concursante de Supervivientes All Stars respondió: «Me encantaría que estuvierais aquí, sois las mujeres de mi vida. Os quiero mucho».

Por si fuera poco, los seguidores del reality fueron testigos de cómo Laura, hermana de Marta Peñate, quiso sorprenderla con un mensaje: «Mi amor, soy tu hermanita. Estoy nerviosa, esto se ha convertido en una reunión en casa». Y añadió: «Por un lado, me alegro enormemente, por otro, no les puedo engañar, me encantaría estar con ustedes. Quiero decirles que lo celebraremos por todo lo alto cuando esto pase. Todo lo demás llegará después. Se quieren con locura».