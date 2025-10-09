Si tienes una bolsa de Mercadona tienes un tesoro y no lo sabías: yo la uso para todo esto

Una bolsa de Mercadona se ha convertido en un tesoro que quizás desconocías, es momento de saber el uso que tiene este elemento. La realidad es que Mercadona se está convirtiendo en un supermercado de referencia por muchos sentidos. Estamos ante un punto de referencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo el que nos marcará muy de cerca. Será el momento de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar con un supermercado que realmente lo tiene todo y más.

Es hora de saber el uso de hasta las bolsas de este supermercado. Algo que puede incluso sorprendernos y que, sin duda alguna, se ha convertido en un extra de buenas sensaciones. Es momento de conocer qué es lo que puedes hacer con nada más y nada menos que una bolsa de Mercadona, que puede acompañarte en infinidad de situaciones de una forma que puede incluso dejarte sin habla. Un plus de detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en estos días de reutilizar y de saber que tenemos un pequeño tesoro en nuestras manos.

Tienes un tesoro y no lo sabías

La realidad es que cada vez reutilizamos más y más, estamos en esos momentos en los que necesitamos hacernos con todo un amplio abanico de opciones que puede llegar en unas jornadas en las que cada detalle cuenta y debe hacerlo de una forma que nos sorprenderá.

Será el momento de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones que puede convertirse en la antesala de algo más. De un cambio de tendencia que puede ser el que nos hará pensar en una manera de usar esas bolsas que ya pagamos y que pueden tener más usos de lo que nos imaginaríamos.

Es hora de aprovechar esos céntimos y hacerlo de la mejor forma posible, con la mirada puesta a un futuro en el que cada elemento cuenta de una forma que puede sorprendernos. Estaremos a merced de una serie de situaciones que pueden acabar siendo las que nos hará replantearnos los distintos usos de cada uno de los elementos que tenemos en nuestro poder.

Este tesoro que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante, será lo que nos afectará de lleno, de una forma que quizás hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado.

Así es como uso las bolsas de Mercadona

Las bolsas de Mercadona pueden tener un uso muy diferente, en especial si tenemos cierta habilidad con las manos, es cuestión de ponerse manos a la obra con una serie de cambios que pueden llegar en cualquier momento y acabarán siendo más especiales de lo que pensábamos.

Los expertos de Garrampa nos dan hasta 12 ideas sobre la forma de reutilizar las bolsas de la compra que quizás desconocíamos y son de lo más útiles:

Pueden servir para guardar los libros que no caben en la estantería.

Las bolsas reutilizables fabricadas son extremadamente resistentes por lo que pueden aguantar varios kilos de peso. De esta manera podrá mover los libros de un lugar a otro sin miedo a que se rompa la bolsa.

Utilícela para llevar los juguetes de la playa. La gran mayoría están fabricadas en tejidos que se pueden mojar, como por ejemplo las bolsas de red. Puede realizar unos agujeros en el fondo y de esta manera podrá incluso lavar de arena los juguetes con la ducha de la playa. Organice su coche con varias bolsas. El desorden el maletero de un coche puede llegar a ser caótico, las herramientas por un lado, el botiquín por otro lado, juguetes de los niños, etc. Podrá destinar una bolsa a un grupo en concreto de artículos. Podemos utilizar las bolsas para la compra personalizadas de los supermercados que todos conocemos, de esa manera, si vamos a hacer la compra. siempre tendremos una a mano en el maletero de nuestro vehículo.

bolsas reutilizables de colores en el maletero de un coche

Plante en ella una flor o planta. Son profundas y resistentes por lo que se pueden llenar con la suficiente tierra para que crezcan sanas y fuertes. El asa que llevan puede servir de gancho para colocar la bolsa en el lugar perfecto donde le dé el sol. Sirven como organizador de armario. Cuando toca recoger o sacar la ropa de verano estas bolsas nos serán de gran utilidad. Puede destinas una bolsa para el calzado de verano, otra para los bañadores y así sucesivamente con el resto de prendas. Como bolsa de deporte para los niños. Ya sea para actividades escolares o extraescolares son perfectas para llevar las dos o tres prendas que van a necesitar. Puede utilizarlas como bolsa de la ropa sucia. Ya sea para llevarla a la lavandería o dentro de la maleta de viaje para separar la ropa limpia de la sucia. Esto es especialmente útil si utilizamos bolsas de tela personalizadas, ya que el material será más amable con el tejido de nuestra ropa. Como bolsa para el congelador. Para separar el pescado del resto de alimentos y evitar que coja el menor olor posible. Para llevar las verduras frescas. Si usted compra productos frescos en la verdulería algunos de ellos pueden llevar restos de tierra. Mejor destinar una bolsa concreta y que no le importe ensuciar un poco. Reciclar y utilizar la tela para manualidades. La tela de non woven se puede aprovechar para fabricar, monederos, carteras, bolsos y cualquier cosa que se le ocurra. Rellénelo de espuma o plumas. Quíteles las asas y con un par de zurcidos conseguirá un cojín de lo más original Recórtelos en rectángulos y obtendrán unos prácticos y llamativos paños de cocina. Seguro que les serán de gran utilidad a la hora de limpiar por ejemplo las migas de pan de la cocina.

