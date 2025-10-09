El BOE confirma el festivo del 13 de octubre sólo en estas comunidades: el puente es oficial

Ya hay confirmación oficial: el BOE ha publicado qué comunidades tendrán festivo el lunes 13 de octubre de 2025. Y es que no todas van a poder disfrutar del puente del Pilar, porque este año el Día de la Hispanidad cae en domingo. Así que algunos tendrán un fin de semana largo de tres días, mientras que otras, la gran mayoría, se tendrán que conformar con ver cómo este año uno de los festivos nacionales más importantes cae precisamente en un día, en el que casi nadie trabaja.

Como suele pasar, cada comunidad ha decidido a su manera. De este modo, mientras que en unas se traslada el descanso al lunes, en otras se mantiene el calendario tal cual. Eso deja un mapa desigual, con ciudadanos que harán puente y otros que empezarán la semana con normalidad. El 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional y de la Virgen del Pilar, seguirá siendo festivo, claro, pero el hecho de caer en domingo cambia las cosas. Si pensabas hacer una escapada o aprovechar unos días libres, conviene mirar bien dónde será festivo el lunes. El BOE ya ha despejado la duda.

¿Dónde será festivo el lunes 13 de octubre de 2025?

Sólo algunas comunidades disfrutarán del puente completo. Según el BOE, el lunes 13 será festivo en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura y Melilla. En estos territorios, el fin de semana se alargará desde el sábado 11 al lunes 13, con tres días seguidos de descanso.

En Andalucía, la decisión se interpreta como una forma de equilibrar el calendario laboral antes de los festivos de diciembre. Extremadura y Castilla y León, con una fuerte tradición en torno al Día del Pilar, también han querido mantener viva la celebración, aunque caiga en domingo. En el caso de Aragón, la fecha tiene un peso especial, ya que coincide con su patrona, la Virgen del Pilar, por lo que no sorprende que haya optado por conservar el festivo trasladado. Asturias y Melilla completan la lista, configurando un mapa desigual en el que solo parte del país disfrutará del puente oficial.

Mientras tanto, el resto de comunidades, entre ellas Madrid, Cataluña, Galicia o la Comunidad Valenciana, mantendrán el lunes 13 como jornada laboral normal. En muchos casos, los gobiernos regionales han preferido reservar los días festivos para otras fechas del año o reforzar los puentes de invierno, como los de diciembre o Semana Santa.

Un respiro antes del final del año

Para quienes tengan la suerte de vivir en una de las comunidades con puente, este descanso se perfila como una oportunidad ideal para hacer una escapada corta, visitar pueblos o disfrutar del inicio del otoño. La climatología de mediados de octubre suele acompañar: temperaturas suaves, paisajes teñidos de tonos ocres y una agenda cultural repleta de ferias y fiestas locales. No es casualidad que muchos aprovechen este puente para desconectar unos días antes del frenético cierre de año.

El sector turístico también lo nota. Hoteles rurales, casas en la sierra y destinos de interior suelen colgar el cartel de completo en estas fechas. Según las previsiones, Andalucía y Castilla y León concentrarán buena parte de las reservas, seguidas por Asturias, donde el turismo natural y gastronómico vive su mejor momento en otoño. Para el resto del país, el fin de semana del 11 al 12 será corto, aunque no faltarán quienes se tomen un día libre para improvisar su propio puente.

Qué festivos quedan en 2025 según el calendario laboral nacional

Aunque el festivo del 13 de octubre solo beneficiará a algunas comunidades, el calendario laboral de 2025 aún guarda varios días festivos comunes en todo el país. Según el BOE, estos son los que restan antes de finalizar el año:

1 de noviembre (sábado): Día de Todos los Santos.

Día de Todos los Santos. 6 de diciembre (sábado ): Día de la Constitución Española.

): Día de la Constitución Española. 8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción.

Inmaculada Concepción. 25 de diciembre (jueves): Navidad.

A estos se suman los festivos autonómicos y locales que cada comunidad o municipio haya fijado, configurando un cierre de año con varias oportunidades de descanso, especialmente en diciembre, cuando se concentran los últimos puentes del calendario.

El calendario laboral, entre la tradición y la flexibilidad

Cada vez que se publica el calendario laboral en el BOE surge el mismo comentario: ¿por qué algunos festivos que caen en domingo no se mueven al lunes? Hay quienes creen que debería hacerse siempre, para repartir mejor los descansos y dar un empujón al turismo. Otros opinan justo lo contrario, que cada comunidad debe tener margen para decidir según su realidad o sus fiestas tradicionales.

En cualquier caso, el 13 de octubre de 2025 no será igual en toda España. En algunas zonas habrá puente y en otras no, así de simple. Unos tendrán tres días seguidos para desconectar, mientras el resto empezará la semana como siempre. Y con el otoño recién estrenado, muchos ya piensan en lo que viene después: el puente de diciembre, ese que suele convertirse en la última gran escapada antes de Navidad.