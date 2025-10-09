Un influencer entra al baño de un hotel de Marruecos y no da crédito al ver de dónde son las toallas: «Me quedo muerto»

El baño de un hotel de Marruecos se ha convertido en viral en redes sociales al descubrirnos un detalle que ha dejado muerto a este influencer y a media España. El país vecino parece que tiene una gran habilidad para hacerse con lo que no es suyo o una capacidad enorme para reutilizar algunos elementos que quizás aquí ya no se usan. Vivimos en un mundo cada vez más global que puede darnos más de una sorpresa de este tipo.

No importa donde viajes, siempre tendrás un pequeño trocito de España o, al menos eso es lo que parece cuando descubrimos lo que ha visto este influencer en un baño de su hotel. Cuesta de creer que sea real, pero todos los detalles de este tipo de publicaciones que nos hacen ver que vivimos en un mundo más global de lo que nos imaginaríamos. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una situación del todo inesperada que puede acabar generando más de una sorpresa, alimentando todo tipo de comentarios que pueden viralizar estos vídeos.

No da crédito a lo que ha visto en un baño de Marruecos

La realidad siempre acaba superando a la ficción y en este caso se ha convertido en la puerta de entrada de una oleada de comentarios que ponen los pelos de punta. Vivimos en un mundo cada vez más global, donde cada elemento parece que se aprovecha.

Los residuos de una parte de la sociedad o de la población, son tesoros de lo más útiles para los otros. La reutilización de las prendas de ropa ya es una realidad desde hace tiempo, se le da una segunda oportunidad y permite a personas u organizaciones sin ánimo de lucre poder darles un uso.

Nuestras madres y abuelas ya eran expertas en darles un segundo uso a todo, aprovechando al máximo estas prendas, hasta un momento en el que quizás descubriremos un extra de buenas sensaciones de la mano de esa utilidad que nos hará felices.

Lo que queremos es que cada inversión se acabe rentabilizando y parece que en nuestro país eso no sucede, pero en Marruecos sí. Este baño de un hotel es la viva imagen de que podemos obtener una pieza de lo más útil con sello español a cientos de kilómetros de su origen.

El origen de las toallas de este hotel pone los pelos de punta

Mirar que cosa más curiosa en un hotel de Marruecos. pic.twitter.com/XCSxGKuy0Z — Alfredo Perdiguero M. 🇪🇸 (@PerdigueroASP) September 30, 2025

Este hotel reutiliza las toallas de hospitales y de servicios públicos españoles, algo que pone los pelos de punta. Quizás en un intento de reutilizarlas cuando no son útiles, aunque en este caso, las vemos de lo más funcionales, dispuestas a cumplir con su misión de secar las manos y los cuerpos de los visitantes de esto hotel.

Parece una broma, pero acaba siendo una realidad, para la que quizás no estamos del todo preparados. Tal y como nos dicen los comentarios: «Normalmente la lencería de los hoteles no es propiedad de ellos sino de las lavanderías que prestan su servicio a los mismos. Cuando el hotel las rechaza para su uso habitual, las lavanderías suelen venderlas a un precio muy muy bajo». O parten de la base de que este tipo de elementos acaban siendo donaciones, que los marroquíes aprovechan para sus negocios.

Los expertos de Redudereutilizarecicla nos dan desde su blog, algunas formas básicas para poder aprovechar al máximo las toallas viejas que tenemos en casa, de la misma forma que lo hace este negocio: