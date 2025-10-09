‘OT 2025’: horario y cómo ver el primer pase de micros de la Gala 4

OT 2025, poco a poco y con el paso de las semanas, se está convirtiendo en una de las ediciones que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Todos y cada uno de los participantes están dando la mejor versión de sí mismos, no solamente para superarse, sino también para sorprender a los profesores, al jurado y a los más fieles seguidores de este formato. Su objetivo cada semana no es otro que cruzar la pasarela para continuar, una semana más, en la Academia más famosa de la televisión. Tras la expulsión de Salma de Diego el pasado lunes 6 de octubre en la Gala 3, los espectadores de Prime Video también pudieron saber quiénes eran los nuevos nominados de la edición: Carlos y Laura. A pesar de haber trabajado muy duro en su propuesta, lo cierto es que no terminó de convencer al jurado.

Por lo tanto, los dos concursantes de OT 2025 tienen como reto preparar un tema que ellos mismos han escogido para lograr conservar su plaza en la Academia. No va a ser nada sencillo, puesto que, cada semana que pasa, el listón está cada vez más alto. Pero no serán los únicos que deberán enfrentarse a sorprendentes retos, sino que también lo harán el resto de participantes, con duetos con los que buscan están a la altura de lo que se espera de ellos. Este jueves, como suele ser habitual en la dinámica del programa, se llevará a cabo el primer pase de micros de la semana. En él, los profesores verán la evolución de las propuestas, pero también darán su opinión sobre lo que deben o no mejorar de cara a los próximos días. Es el momento perfecto de hacer un repaso al horario de la Academia para hoy, jueves 9 de octubre.

Horario de ‘OT 2025’ para hoy, jueves 9 de octubre

08:30 hrs.- Despertar y mini desayuno

09:00 hrs.- Yoga, con Pol Cejas

09:50 hrs.- Aseo y desayuno

11:00 hrs.- Composición, con Álvaro Soler

13:00 hrs.- Ensayo tema grupal, con Manu Guix

14:00 hrs.- Comida

15:00 hrs.- Visita IMO (Día Mundial de la Salud Ocular)

16:00 hrs.- Ensayos

18:00 hrs.- Merienda

18:30 hrs.- Ensayos

20:00 hrs,- Primer pase de micros

21:30 hrs.- Cena

23:00 hrs.- A dormir

¿Cómo ver el primer pase de micros de la Gala 4 de ‘OT 2025’?

Como suele ser usual en este programa, puedes ver el día a día de los «triunfitos» a través del canal oficial de YouTube de Operación Triunfo. En este caso, no solamente podrás disfrutar de la clase de composición con Álvaro Soler, sino también el ensayo grupal con Manu Guix y las diferentes clases que tendrán los participantes.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que, en esta edición, hay una novedad, y es que los pases de micros no se verán en directo en YouTube, sino a través de Conexión OT en Prime Video. Solamente los suscriptores de la plataforma de streaming podrán disfrutar, en directo, de uno de los momentos más esperados de la semana. ¡No te lo puedes perder!