A Barbie Hamás se le terminó el chollo

En una de las primeras entrevistas concedidas por Ana Alcalde, la nueva musa mediática de la extrema izquierda española, entre nazistadas y ataques de odio contra los judíos dijo que menos mal que la habían apodado Barbie Gaza pudiéndola haber nombrado, por ejemplo, la Bruja de Gaza. Lo de Barbie parece que le gusta, por eso su mediática familia, todos tiktokers e instagramers, incluidos tres de sus seis hijos que aún son menores de edad, la recibieron a su llegada al hogar familiar con una fiesta supuestamente sorpresa en la que el salón de su casa estaba adornado con unos gigantescos globos de color rosa que decían Barbie Gaza; lo grabaron en vídeo y por supuesto lo subieron inmediatamente a sus redes sociales, para que todos pudieran ver a esta rubia hinchada de botox dando unos soeces cortes de manga. Y como le gusta es mejor llamarla Barbie Hamás o quizá aún mejor, la Bruja de Hamás.

Pues a Barbie Hamás se le ha fastidiado el chollo casi antes de empezar. Nada más bajarse del avión que Pedro Sánchez ordenó que le pagáramos entre todos para volver rápidamente de sus vacaciones en el mar, fue grabada consultando con su marido, policía local de Ceuta, cuáles eran las entrevistas televisivas que éste le tenía negociadas con los distintos medios de comunicación. Este chollo mediático que ella seguramente habría previsto que podría durarle semanas o incluso meses, se le ha fastidiado casi antes de empezar.

Muy a su pesar, Israel y los terroristas de Hamás han firmado este mediodía el acuerdo de alto el fuego impulsado por Donald Trump. Esta misma noche el Gobierno de Israel ratificará el acuerdo alcanzado, mañana viernes retirará sus tropas de la ciudad de Gaza, el próximo lunes serán liberados los rehenes que siguen con vida, los cadáveres de los fallecidos serán devueltos a sus familiares y a continuación Israel liberará a 250 prisioneros condenados a cadena perpetua, así como a otros 1.700 terroristas detenidos después del 7 de octubre.

Y todo gracias a la intervención del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien bien puede presumir ya de ser el presidente de la paz y postularse para conseguir este Premio Nobel, cuyo ganador se dará a conocer en Oslo mañana viernes. Esta paz tan deseada ha sido conseguida por Donald Trump con la ayuda de los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía a quienes el presidente de los Estados Unidos llama Constructores de la Paz. Otros candidatos al Nobel de la Paz, como nuestro presidente Pedro Sánchez, propuesto por su ministro Ángel Víctor Torres, o la desquiciada Greta Thunberg, compañera de Barbie Hamás en la flotilla que no llevaba ayuda humanitaria a Gaza; absolutamente nada han tenido que ver con el fin de la guerra en Gaza, por lo que sus candidaturas tienen pocas posibilidades según las casas de apuestas.

Con sus vacaciones en el mar, Barbie Hamás tampoco pretendía poner fin a la guerra comenzada por sus amigos terroristas hace ahora dos años. Ese montón de barcos pagados por Hamás, cargados de ultras de extrema izquierda y etarras, que se ha demostrado que no llevaba ayuda humanitaria, sólo pretendía entorpecer las negociaciones de paz en beneficio de los terroristas. El chollo se le ha terminado antes de empezar. Ya no hay guerra, ya la Bruja de Hamás no interesa. Ahora Barbie Hamás tendrá que volver a vender cosméticos y trapitos en sus redes sociales, que menuda zurda más capitalista está hecha.