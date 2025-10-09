Los ‘cachorros’ de la catalanista CUP vandalizan la sede de la entidad referencial del valenciano

La sede ubicada en la ciudad de Valencia de Lo Rat Penat, la entidad referencial del valenciano, ha sido vandalizada en la madrugada de este jueves, 9 de octubre, día de la Comunidad Valenciana. Los hechos han sido obra de la organización juvenil, Arrán, considerada los ‘cachorros’ de la independentista y catalanista CUP y de Aixá. Estas organizacionesl, no sólo han dejado su rúbrica en el lugar de los hechos, sino que también, Arrán, ha subido un vídeo a su perfil de X, antes Twitter, en que muestra cómo se han producido los hechos. Una de las pintadas que han dejado quienes han vandalizado la sede de Lo Rat Penat ha sido: «No nos haréis españoles».

La organización cuya sede ha sido vandalizada por los cachorros de CUP, Lo Rat Penat, es la misma que este 30 de septiembre ha reclamado públicamente y a través de sus redes sociales la dimisión ministra de Universidades y secretaria general del PSOE valenciano, Diana Morant, «por asegurar que los valencianos hablamos catalán».Y por sostener que la denominación valenciano/catalán «es la correcta».

Lo Rat Penat ha mostrado siempre su valencianidad y ha denunciado en todo momento los intentos de catalanizar la lengua valenciana y a quienes los han protagonizado. Precisamente, este 9 de octubre, había subido a sus redes sociales un manifiesto oficial que concluía que «en el marco de este 9 de octubre, podemos afirmar que la Batalla», en referencia al catalanismo, «está ganada a nivel popular. Falta vencer en aquellos ámbitos académicos y universitarios que siguen cerrados a la valencianidad».

«A pesar de las amenazas y coacciones del pancatalanismo», ha escrito más tarde Lo Rat Penat, la asociación, la entidad con 177 años de historia, ha conmemorado este jueves el 9 d’Octubre. Además, la entidad ha sostenido que, a pesar de esas pintadas: «Lo Rat Penat no ha sido intimidado. Contra el odio, responderemos con cultura, contra la provocación, con serenidad; contra la amenaza, con la alegría y el orgullo de ser valencianos».

Lo Rat Penat ha agradecido todas las muestras de apoyo y de solidaridad y, «de manera especial, agradecemos las palabras del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, las de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, así como las del diputado José María Llanos, de Vox», quien personalmente fue hasta la sede de vandalizada en Valencia para manifestar su poyo.