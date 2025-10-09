Amancio Ortega, fundador y primer accionista de Inditex, a través de Pontegadea (su entidad inversora), ha cerrado la adquisición del Sabadell Financial Center, edificio en el que se ubican las oficinas del Banco Sabadell en Miami, Estados Unidos (EEUU), por 274,4 millones de dólares (unos 236 millones de euros), según han confirmado fuentes conocedoras de la operación.

En concreto, según ha informado el medio estadounidense Commercial Observer, el brazo inversor de Amancio Ortega ha comprado esta torre de oficinas de 30 pisos, localizada en el 1111 de Brickell Avenue a KKR y Parkway. Además, esta operación se convierte en la mayor venta de oficinas en lo que va de año en el Sur de Florida.

El vehículo inversor del fundador de Zara ha ejecutado esta compra, cuya negociación se dio a conocer el pasado mes de julio, a través de su filial estadounidense, Ponte Gadea.

La compra en el estado de Miami se suma a la reciente adquisición de un hotel en París por 97 millones de euros a la cadena española Derby Hoteles. El hotel se sitúa en un edificio histórico en el centro de la capital francesa, y fue adquirido por Derby Hoteles en el año 2007 por unos 75 millones de euros.

Igualmente, el pasado mes de septiembre, adquirió el hotel de cuatro estrellas Avani Museum Quarter Amsterdam a Minor, la compañía hotelera antes conocida como NH Hoteles, por 85 millones de euros.

Además, Pontegadea cerró recientemente la compra de un edificio de oficinas en Barcelona en el que se encuentra la sede del Grupo Planeta, a Blackstone por 250 millones de euros, lo que la convertiría en la mayor adquisición del fundador de Inditex en España desde 2016, cuando compró la Torre Foster de Madrid por 490 millones de euros.

El brazo inversos de Ortega cuenta con un modelo de negocio que se basa en la adquisición y gestión de edificios no residenciales (principalmente oficinas) ubicados mayoritariamente en los centros de las principales ciudades del mundo.

Al margen de oficinas, el empresario posee hoteles, naves logísticas, bloques residenciales o centros comerciales, entre otras propiedades, repartidos en países como España, EEUU, Francia, Canadá o Corea del Sur.

La adquisición de Amancio Ortega

Amancio Ortega, que controla el 59,294% de la compañía, lo que equivale a un paquete de 1.848 millones de acciones, invierte parte de los dividendos que recibe desde Inditex en el sector inmobiliario.

Este año, Ortega ingresará 3.104 millones de euros en concepto de dividendos de la compañía, por encima de los 2.845 millones de euros que percibió por este concepto el año pasado, cuando disparó la retribución un 28%.

De esta manera, el fundador de Inditex posee la mayor inmobiliaria española, centrada en la compra y gestión de grandes edificios, con una cartera de activos inmobiliarios integrada fundamentalmente por edificios de oficinas, no residenciales, situados en el centro de grandes ciudades en España, Reino Unido, Estados Unidos y Asia.