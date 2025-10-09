Era el peor castigo de la Edad Media y estaba reservado a las mujeres que hacían esto

Un vídeo sobre el castigo viral a las mujeres en la Edad Media se ha hecho viral en las redes sociales. Una cuenta que se caracteriza por publicar vídeos sobre esta época de la historia ha contado la historia de una novicia de la ciudad de Ruan, situada en Francia, que tuvo un duro castigo por romper sus votos con un caballero. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el vídeo viral del castigo a algunas mujeres durante la Edad Media.

La Edad Media es el periodo comprendido entre los siglos V y XV, que comenzó con la caída del Imperio Romano en el 476 y que terminó en torno a 1500 con la llegada de la Edad Moderna. La extinción de este periodo de la historia no tiene una fecha concreta, ya que ha sido relacionado con el Descubrimiento de América, la caída de Constantinopla, la invención de la imprenta con la Biblia de Gutenberg y el final de los cien años entre Francia e Inglaterra.

La Edad Media está relacionada con la violencia generalizada, las torturas y también unas condiciones de vida marcadas por la falta de higiene y la propagación de grandes enfermedades. El cine y ahora la televisión han recreado con muchas películas y series la vida durante la época medieval, y la más famosa de ellas es Juego de Tronos, que recrea la Edad Media en Europa unos años antes de acceder a la Edad Moderna.

El vídeo viral del castigo en la Edad Media

@donisvelsquez es una cuenta de TikTok que se caracteriza por publicar vídeos sobre la Edad Media y cuenta con más de 200 mil seguidores. Uno de los vídeos que se ha viralizado cuenta la historia de una novicia de Francia que recibió un duro castigo por romper sus votos con un joven caballero. Sea cierto o no el empleo de estos métodos, lo cierto es que este vídeo cuenta con miles de reproducciones y un gran número de comentarios en las redes sociales.

«El castigo más aterrador de la Edad Media», comienza diciendo un vídeo en el que se recrea el castigo que sufrió esta novicia en la ciudad de Ruan, situada en Francia.

«¿Sabías que en la Edad Media en Francia existía un castigo particular reservado únicamente a las mujeres culpables de pecados mortales?», comienza diciendo este vídeo que desvela lo que es el emparedamiento vivo, el castigo para mujeres durante esta época de la Edad Media y que consistía en sellar dentro a la mujer castigada dentro de un muro.

«En 1314, en la ciudad de Ruan, una joven novicia llamada Alex fue acusada de romper sus votos por amor a un caballero». Así comienza esta historia en la que se desvela que la «sentencia fue implacable. Debía ser enterrada para siempre en los muros del monasterio», según cuenta la voz en off.

«Ante toda la comunidad reunida, los albañiles empezaron a colocar los ladrillos. Alex rezó, lloró y luego gritó proclamando su inocencia. Algunos monjes apartaron la mirada, incapaces de soportar la escena. Otros intentaron intervenir, pero fueron silenciados. La última piedra fue sellada y, a pesar del grosor del muro, su voz resonó durante mucho tiempo», dice.

«Las semanas siguientes, varias religiosas afirmaron que de noche, al pasar por el pasillo, escuchaban golpes regulares desde el interior, seguido de un susurro apagado», narran durante la historia, en la que también se cuenta que «el obispo ordenó sellar definitivamente la cámara y prohibió hablar de ello».

La historia termina sin final y eso ha despertado el interés de cientos de personas que han escrito en los comentarios. «Lo más escalofriante ocurrió muchos años después. En 1892, durante unas obras de restauración del monasterio, los obreros derribaron una parte del muro prohibido…» y ahí terminó la historia, real o no, que parece que tendrá una continuación.