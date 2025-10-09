Líderes de todo el mundo celebran el éxito de Trump en Gaza e Israel pide para él el Nobel de la Paz

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido felicitado por líderes de medio mundo tras su acuerdo de paz para la Franja de Gaza negociado entre Israel y Hamás. «Estoy muy orgulloso de anunciar que Israel y Hamas han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz», ha anunciado el mandatario norteamericano en sus redes sociales que ha calificado el pacto como «un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones circundantes y los Estados Unidos de América».

Tal ha sido el éxito del plan de Trump para la zona en conflicto que el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha llegado a pedir el Nobel de la Paz para el líder estadounidense. «No hay duda de que merece el premio Nobel de la Paz por esto», ha sostenido Herzog.

Trump también ha agradecido a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, que trabajaron con su equipo por hacer posible «este evento histórico sin precedentes». «¡Benditos sean los pacificadores!», ha concluido Trump en su mensaje.

Ante este hito histórico, el presidente de Francia, Emmanuel Macron ha descrito el acuerdo como una «gran esperanza para los rehenes y sus familias, los palestinos en Gaza y toda la región». El mandatario francés ha aplaudido los «esfuerzos» de Trump y «los mediadores qataríes, egipcios y turcos que ayudaron a lograrlo».

«Este acuerdo debe marcar el fin de la guerra y el inicio de una solución política basada en la solución de dos Estados», ha subrayado Macron, quien ha anunciado que mantendrá este mismo jueves una reunión en París con «socios internacionales» para abordar la situación. «Francia está preparada para contribuir a este objetivo», ha añadido.

Por su parte el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha destacado que «se trata de un momento de profundo alivio que se sentirá en todo el mundo, pero particularmente para los rehenes, sus familias y la población civil de Gaza, que han soportado un sufrimiento inimaginable durante los últimos dos años».

Starmer ha expresado su agradecimiento «por los incansables esfuerzos diplomáticos de Egipto, Qatar, Turquía y Estados Unidos» y ha insistido en que «este acuerdo debe implementarse íntegramente, sin demora, y estar acompañado del levantamiento inmediato de todas las restricciones a la ayuda humanitaria vital para Gaza».

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, también ha aplaudido el pacto entre Israel y Hamás afirmando que «los primeros pasos del acuerdo entre Israel y Hamás son alentadores» y que «ofrecen nuevas esperanzas para los rehenes y sus familias, para la población de Gaza y para toda la región». «Por primera vez en mucho tiempo, hay una perspectiva real de paz en la región», ha señalado.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha calificado el acuerdo como «una noticia extraordinaria» y ha agradecido a Trump su «incansable búsqueda» de un pacto. Meloni ha revelado que Italia está dispuesta a contribuir a la estabilización, reconstrucción y desarrollo de Gaza, e incluso a «enviar tropas si se crea una fuerza internacional de paz para reunificar Palestina», según el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani.

En cuanto a Canadá, el primer ministro del país norteamericano, Mark Carney, ha ensalzado el «liderazgo esencial» de Trump y ha expresado su alivio por que «los rehenes se vayan a reunir pronto con sus familias». «Tras años de intenso sufrimiento, la paz finalmente parece alcanzable», ha indicado.

España también ha celebrado el acuerdo de Trump. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado a «mirar al futuro» pero con «memoria» para que no se repitan las «atrocidades» cometidas en Palestina.

Milei pide el Nobel de la Paza para Trump

El presidente de Argentina, Javier Milei, ha desvelado que respaldará la candidatura del inquilino de la Casa Blanca al Premio Nobel de la Paz «en reconocimiento a su extraordinaria contribución a la paz internacional». «Cualquier otro dirigente con semejantes logros ya lo hubiera recibido hace mucho tiempo», ha apostillado.

«Felicitaciones al Presidente Donald Trump por haber alcanzado un acuerdo histórico de paz entre Israel y Hamás, quienes hoy, a un día de que se cumplan dos años del trágico atentado del 7 de octubre, firmaron la Fase Uno del plan de retirada de Gaza y la liberación de los rehenes aún en cautiverio», ha publicado el líder hispanoamericano.