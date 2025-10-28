Rosa Rodríguez confiesa en ‘Pasapalabra’ qué haría si se llevase el bote del programa

Pasapalabra sigue esperando la llegada del gran día en el que Rosa Rodríguez o Manu Pascual hagan historia en el programa y logren llevarse, si lo consiguen, el mayor bote de la historia del concurso. Desde esta semana cuentan con nuevos ayudantes, que tendrán que esforzarse al máximo para sumar la mayor cantidad de segundos posible, con los que deberán acudir al Rosco para tratar de llevarse el premio, que ya supera los 2,3 millones de euros, superando al conseguido por Rafa Castaño, que logró 2,7 millones en 2023.

En el ambiente se notan los nervios y la emoción por no perder la oportunidad, por eso Rosa y Manu siguen haciendo lo imposible por acertar el rosco al completo y por no perder su puesto al caer eliminados en la Silla Azul, dejando que un recién llegado se lo pueda llevar después de más de un año ‘mimándolo’.

Roberto Leal no ha podido evitar volver a preguntar a sus concursantes qué harían con el premio, que cada vez sube más y cada vez ofrece más posibilidades, aunque no hay que olvidarse de que un buen pellizco tendrá que ir a parar a Hacienda, como ya hemos explicado en Happy FM varias veces. Rosa Rodríguez ha sido la preguntada esta vez por el presentador.

«Me iría contenta a la cama, la verdad», ha dicho con una enorme sonrisa, que delata que seguro que estaba imaginándose qué hacer. El presentador sevillano se ha apresurado a pensar que después de conseguir el Rosco, hará una gran fiesta con los suyos: «No creo que ese día os recojáis temprano, ¿no?». Manu, en silencio, pero con una gran sonrisa también, ha negado con la cabeza, mientras que su rival ha bromeado con irse pronto a descansar: «A las diez y media».

En anteriores ocasiones, Rodríguez ha querido explicar que lo que haría con esa enorme cantidad de dinero sería agradecer a sus padres el enorme esfuerzo de mudarse a España. Tal y como ha contado otras veces, dejaron atrás su Argentina natal para buscarse un futuro mejor, recalando en Galicia, donde ella ha crecido desde que era una niña. Ese sacrificio se lo querrá agradecer en forma de viaje o de una gran inyección económica para que puedan vivir tranquilos.

Pero con el paso del tiempo el premio de Pasapalabra ha ido creciendo y las opciones aumentan, por eso sus deseos también. Recientemente, la profesora ha confesado que querría «comprarme una casa», pudiéndose olvidar de una vez de la hipoteca, o al menos vivir de una manera muy desahogada.

Manu, por su parte, siempre ha mantenido el mismo discurso. Su primer objetivo es hacer un gran viaje, para poder seguir aumentando su colección de mapas de lugares que ha visitado. Pero no todo es ocio y disfrute, el concursante querría seguir formándose como psicólogo, carrera que ha tenido que apartar por el momento para centrarse en el concurso. Tal y como ha dicho varias veces, su objetivo sería un máster, aunque con más de dos millones de euros podría hacer varios viajes y varios cursos extra de formación.