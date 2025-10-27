¿Quiénes son los invitados de hoy de ‘Pasapalabra’? Famosos del 27 a 19 de octubre

Pasapalabra sigue recibiendo en su plató a nuevos invitados famosos que estarán ayudando a Rosa Rodríguez y a Manu Pascual a sumar segundos en sus respectivos marcadores. De ellos dependerá que puedan llegar con más opciones al final del programa, donde se jugarán poder ganar el histórico bote que sigue subiendo después de pasar de los dos 2,27 millones de euros, una cantidad astronómica que sigue subiendo y que por el momento no tiene dueño. Para que algunos de los dos concursantes la consiga, cuatro nuevos ayudantes de lujo estarán desde el 27 y hasta 29 de octubre de 2025.

Ricky Merino se reencuentra con Roberto Leal en un plató

Cantante, actor y presentador, el ex concursante de OT 2017 volverá a estar con el presentador de su edición de Operación Triunfo y lo hace con una vida profesional muy distinta a cuando se conocieron. El mallorquín sigue publicando música, ya que acaba de salir Problemático, su último single. Además, esta canción seguro que tiene mucho que ver con la obra musical Problemáticas en la oficina, que protagoniza en el Teatro Lara de Madrid en estos momentos.

Eva Isanta

Es una de las actrices más queridas y conocidas de las series en nuestro país, siendo popular gracias a su papel de Aquí no hay quien viva y después gracias a Maite Figueroa, de La que se avecina. Es una de las pocas que permanece desde que los hermanos Caballero comenzaron a triunfar en Antena 3 con el mítico edificio de la calle Desengaño, 13.

Maya Pixelskaya, estrella de internet y de ‘Zapeando’ que llega a ‘Pasapalabra’

Es una de las colaboradoras más conocidas de Zapeando desde que llegase al programa allá por el año 2020. Pero no es el único programa en el que triunfa, ya que también tiene su propio pódcast, titulado Gente muerta y es presentadora del espacio oficial de PlayStation en español.

Iñaki Miramón

Repitiendo experiencia en el programa de Roberto Leal se encuentra el actor de cine, teatro y televisión. Iñaki Miramón realizó su gran debut en el mundo de la interpretación en el año 1978, con un papel en la película Arriba Hazaña.

En su trayectoria, tampoco dejó de lado el teatro, por lo que formó parte de obras como Atraco a las tres o La venganza de don Mendo, entre otras. Este talento es el que le ha llevado a estar nominado a un premio Goya, en la categoría de Mejor interpretación masculina de reparto por You’re the One. Actualmente, está trabajando en la obra Victoria, que se puede ver en el teatro Alfil de Madrid.